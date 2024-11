Gaming survitaminé et productivité décuplée : Razer annonce le Dock Razer USB 4

Partager Facebook

Razer, la marque lifestyle leader pour les joueurs, continue d’étendre son catalogue d’accessoires à destination des PC avec l’annonce du nouveau Dock Razer USB 4. Véritable figure de proue de l’innovation en matière de connectivité, cette station d’accueil se distingue par ses performances supérieures. Pour répondre aux besoins de jeux vidéo toujours plus exigeants et aux sessions de création les plus intensives, elle allie un transfert de données à grande vitesse avec la possibilité de connecter deux écrans.

Une connectivité ultra-rapide grâce à l’USB 4

Le Dock Razer USB 4 intègre la nouvelle norme USB 4 afin d’offrir une vitesse de transfert allant jusqu’à 40 Gb/s, des capacités huit fois supérieures aux précédentes normes USB 3.0. Cet écart considérable assure un fonctionnement fluide de plusieurs périphériques en simultané, tels que les souris, claviers, casques et accessoires de streaming, sans provoquer de goulots d’étranglement. Compatible Power Delivery, le port USB-C placé en amont du Dock assure une charge allant jusqu’à 100 W : un ordinateur portable ainsi connecté peut donc rester chargé en permanence, l’idéal pour les sessions intenses de jeu ou de travail.

14 ports intégrés pour une connectivité étendue

Avec sa gamme complète de ports – HDMI 2.1, DisplayPort 1.4, USB A, USB C, lecteur de cartes SD multiformats – la station d’accueil Razer USB 4 s’adapte parfaitement au dynamisme du paysage technologique actuel. Incarnation du slogan « For Gamers. By Gamers », le Dock USB 4 comprend également un port 2,4 GHz dédié, qui réduit les interférences sans fil et optimise ainsi la fiabilité des périphériques gaming connectés. L’une des spécificités de cette station d’accueil est son bouton d’alimentation indépendant, qui permet de charger des appareils sans avoir besoin de les connecter à un PC. Le tout est géré par un seul câble, pour une installation particulièrement simple et efficace.

Un affichage allant jusqu’au 4K 120 Hz vers deux écrans

La vitesse est une composante essentielle du jeu vidéo compétitif. Le Dock Razer USB 4 assure un affichage 4K 120 Hz vers un moniteur, tout en étant capable de gérer un second écran en 4K 60Hz. Le combo idéal pour profiter d’un gameplay fluide et haute résolution d’un côté, tout en conservant un écran supplémentaire dédié aux autres applications. Disponible en Noir ou en Blanc Mercury, le Dock Razer USB 4 se défait des limitations traditionnelles des stations d’accueil pour transformer n’importe quel setup, qu’il soit dédié au jeu ou à la création, en installation ultime.

Le Dock Razer USB 4 crée un environnement épuré : son unique câble permet d’alimenter à la fois l’ensemble des périphériques ainsi que l’ordinateur portable. Il allie une connectivité véloce avec des fonctionnalités de premier plan et une durabilité améliorée grâce à son châssis robuste en aluminium. Cette solution établit de nouveaux standards pour les accessoires PC dédiés au gaming et à la productivité, tout en consolidant le rôle de Razer comme pionnier de l’innovation technologique.

Dock Razer USB 4

$229.99USD / 249,99 € MSRP

Disponible sur Razer.com, dans certains RazerStores et chez les revendeurs agréés dès le 14 novembre 2024.