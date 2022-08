ASMODEE DIGITAL DEVIENT TWIN SAILS INTERACTIVE

Partager Facebook

Initialement axé sur les jeux de société avec des jeux à succès tels que Gloomhaven, le catalogue de Twin Sails Interactive s’est ouvert à de nouvelles expériences avec Dark Envoy, et à des jeux indépendants prometteurs tels que Ember Knights ou Innchanted.

La mission et l’identité initiales d’Asmodee Digital ont évolué, conduisant à son changement de nom en Twin Sails Interactive. Ayant à cœur des valeurs et une passion communes, Twin Sails Interactive se concentre désormais sur de nouvelles expériences originales, mélangeant les titres indépendants et AA sur des plateformes premium (PC et consoles) avec leurs partenaires de premier plan. Après avoir rejoint Asmodee Digital en 2018 en tant que COO, Nicolas Godement devient aujourd’hui le directeur général de Twin Sails Interactive.

« Nous nous donnons pour objectif de devenir un éditeur de jeux de renom, ce qui signifie trois choses pour nous : un catalogue de première qualité, une équipe de professionnels passionnés, et un environnement de travail à la fois sûr et agréable. En limitant le nombre de sorties par an, nous sommes ainsi en mesure de pleinement déployer les ressources nécessaires à la réussite de chaque projet » a déclaré Nicolas Godement.

News Tower

Développé par Studio Nul Games, News Tower est un jeu de simulation Tycoon. Dans le New York des années 1930, en pleine crise économique et politique, les joueurs devront tout faire pour devenir l’un des meilleurs journaux de la ville en bâtissant l’un des immeubles les plus emblématiques de Brooklyn : News Tower.



Les joueurs pourront gérer leur propre journal, engager les meilleurs employés et envoyer leurs reporters couvrir les dernières actualités mondiales. Ils pourront ainsi tout contrôler, de la ligne éditoriale jusqu’à la production du journal en passant par le personnel.

Plateforme : PC (Steam)

Genre : jeu de simulation Tycoon

Date de sortie : 2023 (Early Access)

Amberial Dreams

Développé par Lumorama, Amberial Dreams est un jeu de plateformes évolutives en 2D basé sur la physique.



Amberial Dreams est le 5e opus de la série de jeux flash à succès Amberial et met la barre très haut tout en restant fidèle à ce qui a fait le succès de la série et su conquérir plus de 2 millions de joueurs : récompenser l’habileté, la créativité et la curiosité des joueurs.



Le mode histoire et ses personnages hauts en couleurs plongera les joueurs au cœur d’un univers enchanté rempli de merveilles et de niveaux qui leur donneront du fil à retordre. Les contrôles précis d’Amberial Dreams tireront parti d’un nouveau moteur tandis que l’éditeur de niveaux permettra à la communauté de créer de nouveaux défis à partager.

Plateforme : PC (Steam)

Genre : platformer de précision

Date de sortie : automne 2022 (Early Access)

La publication de News Tower et d’Amberial Dreams illustre les valeurs et la volonté de Twin Sails Interactive d’épauler les développeurs tout au long de leur démarche créative. En réunissant des équipes internes dédiées, combinant Game Design, Brand Management et Production (appelées en interne équipes Triforce), et soutenues par des experts de l’équipe marketing, Twin Sails Interactive apporte des conseils, une stratégie et une mise en œuvre de premier ordre à tous les studios avec lesquels l’éditeur est partenaire.



« Twin Sails nous pousse vraiment à nous dépasser sur tous les fronts, explique ainsi Jan-Maarten Nachtegeller, directeur créatif chez Studio Nul Games. Nous n’aurions jamais pu y arriver avec notre seule équipe. »

Carolyn Mee, co-fondatrice de Lumorama ajoute également : « Lorsque nous cherchions un éditeur, nous avons vraiment été impressionnés par les efforts déployés par Twin Sails pour apprendre à nous connaitre, nous et notre jeu, Amberial Dreams. Ainsi, lorsque nous avons commencé à travailler ensemble, nous savions qu’il y avait un véritable respect et une compréhension de notre vision et de nos processus de travail. »



« Nous sommes particulièrement attentifs à la manière dont nous sélectionnons chaque jeu. Les titres que nous éditons sont conçus pour amener les gens à atteindre des objectifs et à apprendre de nouvelles choses, ce sont des expériences dont nos joueurs se souviendront encore longtemps après avoir fini le jeu. Afin d’y parvenir, nous travaillons très tôt en étroite collaboration avec les studios : la coopération, la transparence et l’honnêteté sont des valeurs clefs dans notre travail quotidien » a expliqué Rémi Hanesse, directeur des achats chez Twin Sails Interactive.



« Nous élaborons des stratégies marketing haut de gamme en travaillant mains dans la main avec les studios afin de nous assurer qu’elles sont pertinentes et cohérentes avec notre stratégie globale pour chaque jeu et chaque public. Grace à l’expérience de nos équipes internes de passionnés, nous pouvons itérer et produire rapidement des assets qualitatifs, alimentant des campagnes percutantes soutenues par les investissements appropriés (publicités, influenceurs, relations presse). En nous concentrant sur un nombre limité de projets, nous sommes ainsi en mesure de consacrer les ressources nécessaires a des campagnes marketings uniques et sur-mesure » a ajouté Adrien Rotondo, directeur marketing chez Twin Sails Interactive.



News Tower sera disponible en Early Access en 2023 sur PC (Steam).

Amberial Dreams sera disponible en Early Access a l’automne 2022 sur PC (Steam).