FIFA 23 dévoile deux nouveaux Héros FUT 23

Jean-Pierre Papin et Sidney Govou seront présents dans EA SPORTS™ FIFA 23 en tant que Héros FUT dans FIFA Ultimate Team™ (FUT).

En tant que Héros FUT, les stars préférées des fans feront leur retour sur les terrains FIFA 23 Ultimate Team avec des éléments spéciaux qui représentent les moments mémorables de leur carrière qui ont fait d’eux des légendes.

Jean-Pierre Papin a fait les beaux jours de l’Olympique de Marseille, où il a remporté le titre de champion à plusieurs reprises, a également été meilleur buteur cinq fois et a surtout reçu le Ballon d’Or pour ses fameux exploits acrobatiques et son adresse aiguisée devant le but.

Jean-Pierre Papin déclare : “C’est une extrême fierté que d’être choisi pour intégrer un jeu aussi populaire qu’EA SPORTS FIFA. J’ai hâte d’être introduit auprès d’une nouvelle génération de passionnés de football et j’espère qu’ils prendront du plaisir en jouant avec moi sur le terrain”.

Sidney Govou a marqué l’histoire de l’Olympique Lyonnais, aussi bien dans le championnat de France qu’en Coupe d’Europe. Il s’est illustré par des actions mémorables, qui ont permis au club de remporter son tout premier titre de champion. Sidney détient d’ailleurs le record de victoires consécutives en championnat avec sept titres d’affilée.

Sidney Govou ajoute: “Devenir un Héros FUT dans FIFA est un honneur incroyable qui vient couronner ma carrière et renforce encore plus mon attachement pour l’Olympique Lyonnais. J’ai passé des moments incroyables au sein de ce club et cet hommage poursuit cette histoire mémorable ensemble« .

Papin et Govou rejoignent Yaya Touré (Manchester City), Park Ji-Sung (Manchester United), Ricardo Carvalho (Chelsea) et Claudio Marchisio (Juventus Turin) parmi les Héros FUT à faire leur apparition dans EA SPORTS FIFA 23. D’autres Héros FUT seront révélés pendant l’été.

EA SPORTS FIFA 23 sera lancé le 30 septembre dans le monde entier sur PlayStation 5, Xbox Series X/S, PlayStation 4, Xbox One, PC, et Google Stadia.

Les Héros FUT 23 seront disponibles dès le lancement. Une autre version spéciale Héros FUT FIFA World Cup™ pour chaque Héros FUT 23 sera disponible à partir du 11 novembre en honneur d’un exploit sur la scène internationale.