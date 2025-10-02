Assistants domestiques : Google enterre Home et inaugure Gemini for Home

Partager Facebook

Dix ans après l’enthousiasme suscité par les assistants vocaux, Google tente de réinventer le genre. Avec Gemini for Home, l’entreprise mise sur l’IA Gemini pour transformer des commandes laborieuses en conversations fluides, et repositionner ses enceintes connectées comme de véritables partenaires du quotidien numérique.

Annoncés en grande pompe dans la seconde moitié des années 2010 comme une révolution incontournable du quotidien connecté, les assistants domestiques n’ont finalement jamais tenu toutes leurs promesses. Présentés comme des compagnons numériques capables de transformer la maison en véritable foyer intelligent, ils se sont révélés n’être que des « interrupteurs vocaux » limités, décevant la majorité des utilisateurs. Dix ans plus tard, alors que l’intelligence artificielle générative s’impose comme la grande affaire de l’industrie technologique, Google tente de donner une seconde vie à son écosystème domestique. L’entreprise a officialisé la métamorphose de Google Home, qui adoptera dès le 1ᵉʳ octobre 2025 une nouvelle identité : Gemini for Home.

Une refondation assumée

Lors d’une conférence virtuelle, les ingénieurs de Mountain View ont reconnu les limites de leur premier assistant domestique et annoncé un redémarrage complet du projet. Gemini for Home doit tirer parti des progrès spectaculaires de l’intelligence artificielle pour offrir une expérience plus fluide, intuitive et naturelle. Les commandes vocales emblématiques « Hey Google » ou « OK Google » demeureront, mais l’IA contextuelle promet désormais une conversation proche d’un dialogue humain.

Autrement dit, il ne sera plus nécessaire de répéter inlassablement la formule de déclenchement pour chaque requête. L’utilisateur pourra enchaîner plusieurs instructions dans une même phrase éteindre la lumière, programmer un réveil spécifique, activer une caméra extérieure autant de tâches qui, jusqu’ici, déstabilisaient l’ancien Google Home, souvent prompt à lancer par erreur une chanson sur Spotify plutôt qu’à exécuter l’ordre demandé.

De nouvelles fonctionnalités et une offre matérielle enrichie

Si l’interaction naturelle constitue la pierre angulaire de cette nouvelle génération, d’autres évolutions substantielles ont été annoncées. La création de scénarios, longtemps considérée comme laborieuse, pourra désormais se faire par simple écriture ou énoncé dans l’application, sans passer par les paramétrages complexes d’antan. Une fonction inédite baptisée Home Brief viendra également dresser un compte rendu des événements survenus à domicile sous réserve, bien sûr, d’équiper son logement de caméras compatibles. Dans cette optique, Google a dévoilé deux nouveaux modèles Nest, intérieur et extérieur, dotés d’une résolution 2K HDR.

La gamme d’appareils connectés sera également étoffée par de nouvelles enceintes intelligentes, plus discrètes que l’imposante Google Home de 2017. Rappelant le format des Nest Mini, mais légèrement plus élancées, elles seront disponibles en plusieurs coloris et pourront être appairées pour former un système stéréo.

Un modèle économique repensé

Changement majeur : l’accès à Gemini for Home ne sera pas entièrement gratuit. Pour bénéficier de toutes ses fonctionnalités, et notamment du mode conversationnel avancé, il faudra souscrire à un abonnement, 10 dollars par mois (ou 100 dollars par an) pour la formule standard, 20 dollars mensuels (200 dollars annuels) pour la version premium. Une offre gratuite, certes plus limitée, restera toutefois disponible. Bonne nouvelle pour les fidèles : même les plus anciens modèles, y compris la Google Home de 2016, seront compatibles avec le nouveau système.

Promesses renouvelées, prudence de rigueur

Reste une question essentielle : Google saura-t-il tenir ses engagements cette fois-ci ? Les premiers utilisateurs n’ont pas oublié l’écart abyssal entre le discours promotionnel de 2015 et la réalité souvent frustrante des années suivantes. Les curieux et passionnés pourront toutefois se faire leur propre idée en rejoignant le programme d’early access via l’application Google Home. Dans un premier temps, ces essais se dérouleront en anglais, mais la prise en charge d’autres langues, dont le français, devrait suivre rapidement.

Ainsi, à l’heure où l’intelligence artificielle redéfinit les contours du numérique, Google tente de réhabiliter un produit longtemps relégué au rang d’accessoire gadget. Avec Gemini for Home, l’entreprise promet un véritable compagnon domestique, capable de comprendre, d’apprendre et de dialoguer. Mais comme souvent dans la Silicon Valley, l’avenir dira si la réalité sera à la hauteur des ambitions.

Disponibilité et prix actuels pour la Suisse :

Lancement, 1er octobre 2025 :

– Nest Cam Indoor (filaire, 3e génération), couleurs : neige, noisette, baie, 99,99 CHF

– Nest Cam Outdoor (filaire, 2e génération), couleur : neige, 129,99 CHF

Lancement au printemps 2026 :

– Enceinte Google Home, couleurs : noisette, porcelaine, baie et jade