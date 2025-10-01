Réunissez vous pour tout déchirer : KPop Demon Hunters arrive sur Fortnite

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Horde Rush (assaut de la horde) revient en mode Demon Rush : Recrutez Rumi, Mira ou Zoey alors que vous combattez des vagues infinies de démons sans visage, tout en bénéficiant d’avantages inspirés de Kpop Demon Hunters entre chaque phase de survie. Mode disponible du 2 octobre au 1er novembre.

Recrutez Rumi, Mira ou Zoey alors que vous combattez des vagues infinies de démons sans visage, tout en bénéficiant d’avantages inspirés de Kpop Demon Hunters entre chaque phase de survie. Mode disponible du 2 octobre au 1er novembre. Tenues et accessoires de Rumi, Mira et Zoey : les joueuses et joueurs pourront également adopter le style du trio avec les tenues et accessoires de Rumi, Mira et Zoey, ainsi que les emotes disponibles dans la boutique Fortnite. Le pack HUNTR/X arrive le 2 octobre.

les joueuses et joueurs pourront également adopter le style du trio avec les tenues et accessoires de Rumi, Mira et Zoey, ainsi que les emotes disponibles dans la boutique Fortnite. Le pack HUNTR/X arrive le 2 octobre. Objets Battle Royale et Blitz : Accomplissez les quêtes de Rumi, Mira et Zoey et gagnez de nouveaux objets dans Battle Royale et Blitz, notamment l’épée de Rumi et le Ramyeon extra épicé de Mira.

À partir du 2 octobre, les créatrices et créateurs pourront créer et publier leurs propres jeux KPop Demon Hunters dans Fortnite