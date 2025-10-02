ChatGPT se lance dans le commerce en ligne et défie Amazon

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

OpenAI franchit une nouvelle étape : ChatGPT permet désormais d’acheter des produits directement depuis une conversation. Avec cette fonctionnalité baptisée instant checkout, l’assistant conversationnel s’impose comme un nouvel acteur du commerce en ligne et s’invite dans l’arène dominée par Amazon.

Avec déjà quelque 700 millions d’utilisateurs dans le monde, ChatGPT franchit une nouvelle étape de son développement en s’aventurant sur le terrain stratégique du e-commerce. L’assistant conversationnel d’OpenAI ne se limite plus à répondre à des questions ou générer des contenus : il se mue désormais en véritable interface d’achat, capable de permettre aux internautes de finaliser une commande sans quitter la discussion. Une évolution majeure qui le place, de fait, en rival direct d’Amazon et des autres géants de la distribution numérique.

Une expérience d’achat intégrée à la conversation

Au cœur de cette mutation, une nouvelle fonctionnalité baptisée instant checkout. Elle offre la possibilité de rechercher un article, d’obtenir des recommandations ciblées et de valider l’acquisition en quelques clics, le tout depuis la fenêtre de dialogue. Cette intégration fluide illustre la volonté d’OpenAI de transformer son agent conversationnel en guichet unique d’accès aux services en ligne, bien au-delà du champ de la simple assistance textuelle.

Pour l’heure, le service est limité aux États-Unis et réservé aux produits proposés par des vendeurs installés sur Etsy. Mais l’ambition est claire : intégrer progressivement plus d’un million de commerçants actifs sur Shopify, parmi lesquels des marques emblématiques telles que Glossier, SKIMS ou Vuori. Concrètement, lorsqu’un article est éligible, l’utilisateur peut cliquer sur « acheter », renseigner ses coordonnées et conclure la transaction sans sortir de l’environnement ChatGPT.

Un rôle d’intermédiaire, non de marchand

Il convient toutefois de préciser que ChatGPT ne prend pas en charge la logistique : gestion des commandes, encaissements et livraisons demeurent l’apanage des commerçants partenaires. Le modèle adopté fait donc de l’assistant un intermédiaire conversationnel, une passerelle fluide entre consommateur et distributeur.

Sécurité et transparence au cœur du dispositif

Cette incursion dans le commerce numérique soulève naturellement des interrogations sur la confidentialité des données et la sûreté des paiements. OpenAI affirme avoir instauré plusieurs garde-fous :

validation explicite par l’utilisateur de chaque étape de l’achat ;

recours exclusif à des systèmes de paiement chiffrés et sécurisés, connectés directement aux marchands ;

transmission de données réduite au strict minimum nécessaire à la commande.

L’entreprise insiste par ailleurs sur le caractère gratuit du service : aucune option de placement payant n’est prévue pour les marques, l’ordre des résultats étant déterminé uniquement par la disponibilité, le tarif et la pertinence de l’offre.

Une extension internationale en ligne de mire ?

Pour l’instant, aucune échéance n’a été avancée concernant une ouverture à d’autres marchés. Mais cette avancée vers le commerce conversationnel risque d’inspirer rapidement de nouveaux concurrents et d’accélérer la transformation d’un secteur déjà bouleversé par l’intelligence artificielle. Une chose est certaine : avec cette incursion, ChatGPT n’est plus seulement un outil de dialogue, mais un acteur émergent de la distribution numérique mondiale.