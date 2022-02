ATLUS annonce Soul Hackers 2 !

Partager Facebook

ATLUS, à qui l’on doit notamment les séries saluées par la critique Shin Megami Tensei ™, Catherine™ et Persona™, a annoncé son tout nouveau RPG : Soul Hackers 2™.

Soul Hackers 2 sortira le 26 août sur PlayStation®5, Xbox Series X|S mais aussi sur PlayStation®4, Xbox One et PC. Produit et dirigé par Eiji Ishida et Mitsuru Hirata, on retrouve également MONACA à la musique, Shirow Miwa pour le design des personnages et Shinjiro Takata en tant que manager de production.

Dans une guerre impliquant les invocateurs de démons, c’est à Ringo et à son équipe de décrypter le Destin et de sauver le monde de l’apocalypse. Hackez ce tout nouveau jeu afin d’éviter la destruction de la planète.