Nouveau trailer pour Elden Ring

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Une nouvelle bande-annonce offrant un nouveau regard sur l’univers d’Elden Ring est disponible. Rencontrez de nouveaux personnages, admirez les vastes paysages de l’Entre-Terre, découvrez les mécanismes du nouveau jeu et les objets utiles qui vous aideront dans votre aventure.

ELDEN RING est disponible en précommande dès maintenant et sera disponible le 25 février 2022 sur PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC via STEAM.

Le jeu offre une mise à niveau gratuite vers PS5 pour les joueurs qui achètent la version PS4 et prend en charge Smart Delivery pour Xbox, permettant aux joueurs de jouer sur Xbox One et Xbox Series X|S avec un seul achat.