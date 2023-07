ATLUS présente les personnages de Persona 5 Tactica

Partager Facebook

Ce trailer et ces nouvelles informations ont été dévoilés lors de la conférence ATLUS Presents: The Official Persona 5 Tactica Panel à l’Anime Expo, qui réunissait également plusieurs des principaux comédiens de doublage anglophone du jeu, comme Leeanna Albanese (Erina), Matthew Mercer (Yusuke), Cherami Leigh (Makoto) et Xanthe Huynh (Haru).

Pour ceux souhaitant visionner la conférence, rendez-vous ici :

Persona 5 Tactica sortira le 17 novembre 2023 sur Xbox Series X|S, Xbox One, Windows, Steam, PlayStation 4, PlayStation 5 et Nintendo Switch. Persona 5 Tactica sera également disponible sur Xbox Game Pass dès son lancement.