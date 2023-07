Du gameplay pour Persona 3 Reload

Partager Facebook

Ce trailer a été diffusé lors de la conférence ATLUS Presents: The Official Persona 3 Reload Panel à l’Anime Expo. Les équipes ont également révélé des éléments sur les personnages, profitant de la présence des nouveaux comédiens de doublage anglais du jeu, dont Heather Gonzalez (Yukari Takeba), Alejandro Saab (Akihiko Sanada), Suzie Yeung (Fuuka Yamagishi), Zeno Robinson (Junpei Iori), Aleks Le (Protagoniste) et Allegra Clark (Mitsuru Kirijo).

Persona 3 Reload sortira début 2024 sur Xbox Series X|S, Xbox One, Windows, Steam, PlayStation 4 et PlayStation 5. Le jeu sera également disponible sur Xbox Game Pass dès son lancement.