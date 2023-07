Découvrez les nouvelles fonctionnalités de Disgaea 7

Partager Facebook

Disgaea 7: Vows of the Virtueless regorge de nouveaux contenus, dont la réincarnation d’objet ! Soyez attentifs et prenez des notes pendant cette deuxième leçon vidéo menée par l’Académie Disgaea afin d’apprendre comment personnaliser vos objets pour les adapter à l’évolution constante des combats !

Disgaea 7: Vows of the Virtueless sortira en version physique sur PlayStation 5, PlayStation 4 et Nintendo Switch le 6 octobre 2023.

Des combats au MAX : Un jeu débordant de nouveaux contenus incluant le mode Infernal, la Réincarnation d’objet et la Gigantification qui permet à vos personnages de devenir titanesques et d’infliger d’énormes dégâts !

Un jeu débordant de nouveaux contenus incluant le mode Infernal, la Réincarnation d’objet et la Gigantification qui permet à vos personnages de devenir titanesques et d’infliger d’énormes dégâts ! Camarades d’armes : Votre potentiel de combat est sans limite grâce aux 40 classes de personnages différentes dont 4 inédites : Maiko, Bandit, Princesse Zombie et Mauvais-œil !

: Votre potentiel de combat est sans limite grâce aux 40 classes de personnages différentes dont 4 inédites : Maiko, Bandit, Princesse Zombie et Mauvais-œil ! Un monde de Guerriers : Inspiré du Japon féodal, Disgaea 7 tire ses origines à la fois de l’histoire ancienne et moderne. Cet épisode narre ainsi un somptueux conte autour de la rédemption.

Contenu de l’édition physique

– Le jeu Disgaea 7: Vows of the Virtueless sur PlayStation 5, PlayStation 4 ou Nintendo Switch

– Un mini artbook

– La bande-son numérique à télécharger