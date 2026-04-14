Atteignez l’apogée de votre héroïsme avec la saison 2 d’Overwatch : Sommet

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Le lancement de la saison 2 d’Overwatch aura lieu aujourd’hui à 20H00 (heure française), avec Le règne de la Griffe : Sommet ! Découvrez dès maintenant ce qu’elle vous réserve :

Nouveau personnage – Sierra

Découvrez le talent et la résilience de Sierra, la nouvelle héroïne de dégâts d’Overwatch. Armée d’un fusil et de Dorothy, son drone de combat, elle apporte un style de jeu dynamique et une histoire captivante liée au programme d’amélioration de soldats.

Évènement Opération – Grand Mesa

L’arrivée de Sierra s’accompagne d’un évènement de trois semaines prenant place après sa lutte contre la Griffe. Plutôt que de vous exposer simplement son histoire, Opération : Grand Mesa vous permet de découvrir son parcours pour mieux cerner Sierra et l’importance de cet emplacement.

Accolades d’après-match

Faites honneur aux performances de votre équipe grâce à un système de vote mis à jour. Mettez les stars du match en avant et faites preuve de fair-play afin de vivre des fins de match vivantes et de savourer vos exploits.

Refonte de la carte Antarctique

La carte Antarctique a été retravaillée pour permettre des assauts et des avancées plus fluides, avec plus de détails, une disposition plus claire et des zones de rassemblement améliorées.

Nouveaux modèles mythiques :

Modèle mythique de personnage : Surcharge survoltée pour Soldat : 76

Surcharge survoltée pour Soldat : 76 Modèle d’arme mythique : Sumi-Ichimonji pour Genji

Nintendo Switch 2

Emportez le combat partout où vous allez avec l’arrivée d’Overwatch sur Nintendo Switch 2. Des graphismes améliorés, un son haute fidélité et jusqu’à 60 IPS en mode téléviseur et portable.

Ajouts saisonniers

Profitez de nouveaux visuels pour la collection Sakura, de la collaboration Overwatch x LE SSERAFIM avec ses modèles légendaires colorés, ainsi que d’un passe de combat premium printanier contenant des objets ornementaux, des pièces Overwatch et des sauts de rang.