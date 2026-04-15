Attrape-le si tu peux : LAST FLAG est disponible sur PC

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Last Flag est un shooter de capture de drapeau en 5 contre 5 qui prend la forme d’une émission télévisée inspirée des années 70 : les candidats hauts en couleur s’y affrontent sans limite dans des arènes incroyables. Last Flag est disponible dès maintenant sur PC via Steam et Epic Games Store ; il est également prévu sur consoles, avec une sortie prévue pour cet été sur PlayStation 5 et Xbox X|S

Le but dans Last Flag est de capturer le drapeau adverse dans des arènes immenses et minutieusement détaillées, qui regorgent de zones secrètes à découvrir. Le principe est simple : cachez le drapeau de votre équipe, trouvez celui de l’adversaire, ramenez-le à votre base et défendez-le pendant une minute pour l’emporter.

Prendre le contrôle des tours radar aide votre escouade à localiser la zone dans laquelle se trouve le précieux sésame ennemi, tout en offrant de précieux points de réapparition au milieu de la carte. Les affrontements sont chaotiques et invraisemblables, entre déplacements virevoltants, attaques survoltées et finish moves dévastateurs.

Last Flag est disponible en deux versions, disponibles avec 20 % de réduction jusqu’au 21 avril :

Standard Edition : 9,59 € (prix normal : 11,99 €). Inclut le jeu complet, les 9 personnages jouables, deux cartes au lancement (la ville minière abandonnée de Copper Falls, ainsi que le château gelé et le village endormi de Snowfield), plus de 200 objets cosmétiques à débloquer en jouant et tous les personnages, cartes et modes de jeux en développement qui seront ajoutés par la suite.

Supporter Edition : 12,77 € (prix normal : 15,98 €). En plus de tout le contenu de la Standard Edition et en remerciement du soutien supplémentaire apporté, vous recevez la bande originale du jeu, un skin exclusif pour chaque personnage ainsi qu’une pose de victoire, un finisher, une animation de danse et un emblème uniques.

Last Flag est un retour à l’âge d’or du jeu vidéo, quand vous pouviez profiter d’un jeu complet et de centaines d’heures de fun avec un achat unique. Last Flag ne propose pas de passe de combat ou de saison, pas de mécanique pay-to-win ni de microtransaction. À la place, vous pouvez gagner plus de 200 objets cosmétiques en jouant simplement au jeu.

DES MISES À JOUR GRATUITES À VENIR CET ÉTÉ

Night Street Games a déjà confirmé l’arrivée de deux mises à jour de contenu gratuites : une troisième carte, un dixième personnage, un nouveau mode de jeu offrant une nouvelle approche de la capture de drapeau et davantage d’éléments cosmétiques à gagner en jouant seront ajoutés cet été.