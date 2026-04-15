Répondez à l’appel et protégez Azeroth dans la saison des champs de bataille

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La nouvelle saison des champs de bataille est désormais disponible et propose deux nouveaux mots-clés, des bibelots inédits et d’autres qui font leur retour, deux nouveaux héros, ainsi que 48 nouveaux serviteurs et 61 serviteurs qui reprennent du service.

Nouveaux mots-clés : essayez le nouveau mot-clé Chair à démon pour les Démons. Ajoutez des serviteurs de type Chair à démon à votre jeu, que vos autres Démons pourront dévorer afin d’augmenter leurs caractéristiques ! Essayez ensuite le nouveau mot-clé Chromadrake pour les Dragons. Il existe cinq couleurs de Chromadrake. Chacune d’elles offre un effet unique qui permet de renforcer vos Dragons tout en améliorant vos sorts de la taverne.

: essayez le nouveau mot-clé pour les Démons. Ajoutez des serviteurs de type Chair à démon à votre jeu, que vos autres Démons pourront dévorer afin d’augmenter leurs caractéristiques ! Essayez ensuite le nouveau mot-clé pour les Dragons. Il existe cinq couleurs de Chromadrake. Chacune d’elles offre un effet unique qui permet de renforcer vos Dragons tout en améliorant vos sorts de la taverne. Retour d’une mécanique de jeu : les bibelots . Ils sont de retour ! Avec 73 nouveaux bibelots et 149 bibelots qui font leur retour, profitez de combinaisons plus efficaces et plus complémentaires !

: les . Ils sont de retour ! Avec 73 nouveaux bibelots et 149 bibelots qui font leur retour, profitez de combinaisons plus efficaces et plus complémentaires ! Nouveaux héros. Découvrez les nouveaux héros qui vous mèneront à la victoire. Genn, roi worgen (doté de la capacité Roi de la dualité) et M. Lapendule (doté de la capacité Tempo double).

Découvrez les nouveaux héros qui vous mèneront à la victoire. Genn, roi worgen (doté de la capacité Roi de la dualité) et M. Lapendule (doté de la capacité Tempo double). Actualisation du parcours des champs de bataille. Le 14 avril marquera la fin de la saison 12 des champs de bataille et le début de la saison 13 ! Les classements seront alors réinitialisés et le parcours de récompenses sera mis à jour pour intégrer des éléments ornementaux sur le thème du CATACLYSME, ainsi que d’autres nouveautés.

ÉVÈNEMENT « BATAILLE DANS LES TERRES DE FEU ! » Du 14 avril au 5 mai, préparez-vous à une virée ardente dans les terres de Feu. Dans une ligne temporelle alternative, Ragnaros a incinéré l’Arbre-Monde et il projette maintenant de transformer le nôtre en un brasier géant. Joignez vos forces à celles de Malfurion pour mettre un terme à la menace avant que tout ne s’embrase. Si vous réussissez, vous remporterez des récompenses, notamment des cartes, des paquets, une pièce et un modèle héroïque.