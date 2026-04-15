Marché informatique : la ruée vers l’IA pénalise les utilisateurs de PC

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Avec 70 % de la mémoire dédiée à l’IA, les particuliers voient leurs options se réduire.

Le marché du PC grand public traverse une zone de turbulences sans précédent, largement imputable à l’essor fulgurant de l’intelligence artificielle. À mesure que les investissements dans les infrastructures dédiées à l’IA s’intensifient, une conséquence directe se fait sentir : la raréfaction des composants essentiels et une hausse généralisée des prix, qui pénalise directement les consommateurs.

L’IA redéfinit les priorités de l’industrie informatique

Portés par une demande exponentielle en puissance de calcul, des acteurs majeurs tels que OpenAI, Microsoft ou encore Google concentrent désormais leurs efforts sur le développement de centres de données massifs. Ces infrastructures, indispensables au déploiement de modèles d’IA toujours plus performants, mobilisent une part croissante des ressources mondiales en semi-conducteurs.

Cette réallocation des capacités de production s’opère notamment au profit de technologies comme la mémoire à large bande passante (HBM) et la DDR5 professionnelle, au détriment des composants destinés aux ordinateurs personnels. Résultat : le prix des PC, des SSD et de la RAM connaît une inflation notable, réduisant l’accessibilité des machines pour le grand public.

Des consommateurs relégués au second plan

Dans ce contexte, la place de l’utilisateur individuel semble s’éroder. Nirav Patel, dirigeant de Framework, dresse un constat critique de cette évolution : selon lui, l’industrie tend à privilégier des modèles où l’utilisateur dépend davantage du cloud que de ses propres équipements.

Les chiffres confirment cette tendance. D’après les analyses de TrendForce, près de 70 % de la production mondiale de mémoire pourrait être absorbée par les besoins liés à l’IA dès cette année. Une orientation industrielle qui accentue la tension sur les composants grand public et contribue à une hausse durable des coûts.

Framework, défenseur d’une informatique maîtrisée

Face à cette mutation, certains acteurs entendent proposer une alternative. C’est le cas de Framework, qui milite pour une informatique plus ouverte et durable. Connue pour ses ordinateurs portables modulaires, la marque défend une approche centrée sur la réparabilité, la personnalisation et la souveraineté numérique.

L’entreprise met en avant plusieurs enjeux clés :

Souveraineté numérique : permettre aux utilisateurs de conserver le contrôle de leurs données

: permettre aux utilisateurs de conserver le contrôle de leurs données Durabilité matérielle : prolonger la durée de vie des équipements grâce à la modularité

: prolonger la durée de vie des équipements grâce à la modularité Liberté logicielle : offrir le choix du système d’exploitation et des applications

Cette vision s’oppose frontalement à la tendance actuelle, dominée par des solutions cloud et des appareils de plus en plus verrouillés.

Vers une transformation du PC traditionnel ?

À plus long terme, certains observateurs redoutent une évolution structurelle du marché. Si les investissements continuent de se concentrer sur l’IA et les infrastructures cloud, le PC traditionnel pourrait voir son rôle se réduire progressivement.

Pour autant, une frange de l’industrie résiste à cette dynamique. Des constructeurs comme Framework entendent préserver un modèle où l’utilisateur reste maître de son environnement informatique, en proposant des machines évolutives et indépendantes des écosystèmes fermés.

Un marché en pleine mutation

Dans ce contexte incertain, l’attention se tourne désormais vers les prochaines annonces du secteur, notamment celles prévues lors de l’événement Framework Next Gen. Plus qu’un simple lancement produit, il pourrait s’agir d’un signal fort dans un marché en recomposition, où se confrontent deux visions : celle d’une informatique centralisée, pilotée par l’IA, et celle d’un ordinateur personnel toujours au service de son utilisateur.