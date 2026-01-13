De nouveaux cuirassés européens prennent la mer dans la dernière mise à jour de World of Warships

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Les joueurs pourront découvrir de nombreux cuirassés européens dès l’accès anticipé, le sous-marin français Surcouf dans le cadre du nouvel événement « Salvage for Victory », ainsi qu’un nouveau commandant en collaboration avec le YouTubeur martincitopants. Par ailleurs, World of Warships lance le calendrier atlas des musées navals 2026, son tout nouveau projet patrimonial réalisé en partenariat avec 12 musées navals américains de renom. Ce calendrier mural de collection est complété par une série de missions de combat gratuites.

Les cuirassés européens en accès anticipé

Pour bien commencer l’année, sept nouveaux cuirassés débarquent en accès anticipé. Les joueurs pourront prendre en main sept cuirassés paneuropéens inédits, répartis sur plusieurs niveaux : le Yavuz Sultan Selim, le Tegetthoff, le Laudon, le Chios, l’Enigheten, le Gustav den Store et le Thor. Chaque navire est équipé de torpilles à longue portée capables d’infliger des dégâts considérables, dont la puissance augmente avec le niveau du navire. Il bénéficie également d’un bon camouflage. À partir du niveau V, ces navires sont dotés d’un consommable de puissance moteur d’urgence à durée limitée pour un repositionnement rapide, et à partir du niveau VIII, d’un radar de surveillance.

Un nouveau Passe Événement est disponible pour célébrer ces nouveautés. Il propose deux parcours de progression et regorge de récompenses, dont des camouflages, deux des nouveaux navires européens et des conteneurs pour la collection « Honneur, Intégrité, Vertue ». Cette collection de 60 pièces est dédiée au vice-amiral John Augustine Collins de la Marine royale australienne. Les joueurs qui la complètent recevront Collins comme commandant, une première pour un commandant unique du Commonwealth, doté de talents uniques et de compétences améliorées.

Le légendaire sous-marin français Surcouf est la vedette du nouvel événement « Salvage for Victory »

À partir du 5 février, lors de la dernière semaine de la mise à jour, les joueurs pourront participer à un nouvel événement intitulé « Salvage for Victory ». En combinant et en échangeant des ressources, ils débloqueront des récompenses exceptionnelles, parmi lesquelles le croiseur panasiatique premium de rang VIII Narai, le cuirassé italien premium de rang VIII Marcantonio Colonna et le cuirassé soviétique premium de rang IX Zarya Svobody.

En tête de ces récompenses figure le légendaire sous-marin français Surcouf, un navire historique armé de quatre tubes lance-torpilles à l’avant, de deux lanceurs triples à l’arrière, d’une tourelle équipée de deux canons de 203 mm et doté de capacités de frappe aérienne anti-sous-marine. Le Surcouf de rang X présente des limitations de profondeur pour ses armes et ne dispose ni de sonar ni de torpilles acoustiques pour les engagements anti-sous-marins ennemis, ce qui le rend plus efficace en surface, la plongée étant réservée aux repositionnements furtifs.

Martincitopants se lance dans World of Warships

L’humour déjanté a aussi sa place en haute mer ! Le YouTubeur martincitopants rejoint le jeu dans le rôle du Commandant Mart, accompagné d’un camouflage permanent exclusif. Les joueurs pourront débloquer le Capitaine Mart et d’autres bonus grâce à une mission spéciale, accessible via un code qui sera bientôt dévoilé sur les réseaux sociaux. Un drapeau personnalisé Capitaine Mart sera également disponible dans l’Armurerie.

Le nouveau calendrier atlas des musées navals célèbre 12 mois d’histoire maritime américaine

Pour bien commencer l’année, World of Warships présente le calendrier 2026 atlas des musées navals. Conçu en étroite collaboration avec 12 musées navals américains de renom, ce calendrier rend hommage aux navires emblématiques qui ont façonné l’histoire maritime américaine. Il comprend un calendrier mural collector disponible à l’achat sur merch.worldofwarships.com, ainsi qu’un calendrier en ligne gratuit accessible à tous les joueurs dès janvier.

Grâce à des missions de combat intégrées au jeu et liées au calendrier en ligne, les joueurs peuvent découvrir l’histoire des navires-musées participants et les explorer directement pendant une durée limitée. Dans le cadre de cette initiative, World of Warships reversera sa part des bénéfices du calendrier mural à la Historic Naval Ships Association (HNSA) afin de soutenir son travail de préservation des navires historiques.