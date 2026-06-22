Avec « Mukudori », Aki Shimazaki poursuit son nouveau cycle romanesque

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Avec « Mukudori », la japonaise Aki Shimazaki qui vit à Montréal et écrit en français poursuit sa cinquième pentalogie débutée en 2025 avec « Ajisaï ».

L’opus met en scène Matsuko et Atsushi, les parents de Shôta, héros d’« Ajisaï ». Marié depuis quarante ans, le couple fait face à la faillite du grand magasin que dirigeait Atsushi au moment même où la santé de ce dernier décline. Son épouse est contrainte de chercher du travail à plus de soixante ans. Mais le hasard étant parfois aussi heureux, elle fait la rencontre de Matsuo, un homme passionné par les oiseaux. Le trio va savourer les petits plaisirs de la vie comme le vol d’un étourneau ou une promenade au bord d’un lac afin d’adoucir les épreuves de la vie.

Le récit est empreint de douceur et de délicatesse.

Sans jamais sombrer dans le pathos, l’autrice évoque des thèmes graves comme la perte, le chômage, la maladie et la mort. Il y est aussi question d’amitié.

Dans cet livre concis, le lecteur retrouve le style bref simple, précis et limpide d’Aki Shimazaki ainsi que son sens des détails. Un régal !