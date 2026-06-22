Avec « Mukudori », Aki Shimazaki poursuit son nouveau cycle romanesque

Alexia Cerutti 22 juin 2026 Littérature, News, Toute l'actu, Une Laisser un commentaire

Avec « Mukudori », la japonaise Aki Shimazaki qui vit à Montréal et écrit en français poursuit sa cinquième pentalogie débutée en 2025 avec « Ajisaï ».

L’opus met en scène Matsuko et Atsushi, les parents de Shôta, héros d’« Ajisaï ». Marié depuis quarante ans, le couple fait face à la faillite du grand magasin que dirigeait Atsushi au moment même où la santé de ce dernier décline. Son épouse est contrainte de chercher du travail à plus de soixante ans. Mais le hasard étant parfois aussi heureux, elle fait la rencontre de Matsuo, un homme passionné par les oiseaux. Le trio va savourer les petits plaisirs de la vie comme le vol d’un étourneau ou une promenade au bord d’un lac afin d’adoucir les épreuves de la vie.

Le récit est empreint de douceur et de délicatesse.

Sans jamais sombrer dans le pathos, l’autrice évoque des thèmes graves comme la perte, le chômage, la maladie et la mort. Il y est aussi question d’amitié.

Dans cet livre concis, le lecteur retrouve le style bref simple, précis et limpide d’Aki Shimazaki ainsi que son sens des détails. Un régal !

Tags

A propos Alexia Cerutti

Voir aussi...

Avis – Devil May Cry 5 : Devil Hunter : le roi du hack ‘n’ slash s’offre un portage nomade solide sous compromis

Sept ans après sa claque initiale sur les consoles de salon, le chef-d’œuvre de Capcom …

GTA 6 à 100 euros ? Rockstar ouvre les précommandes et pourrait bouleverser le prix des jeux vidéo

Rockstar Games a confirmé l’ouverture des précommandes de GTA 6 pour le 25 juin, mais …

IA : pourquoi les États-Unis ont coupé l’accès mondial aux modèles Fable 5 et Mythos 5 d’Anthropic

Entre inquiétudes liées à la cybersécurité, pressions gouvernementales et rôle supposé d’Amazon, l’interdiction d’exportation visant …

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

© S2PMag.ch 2026