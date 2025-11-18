Google Home 4.3 : une mise à jour charnière pour la maison connectée

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Avec sa version 4.3, Google redessine les contours de son écosystème domestique. Interface modernisée, contrôle local accéléré et intelligence artificielle renforcée : l’application franchit une étape déterminante vers une gestion plus autonome et unifiée des objets connectés.

Google poursuit la refonte en profondeur de son application Home, et la mouture 4.3 s’impose déjà comme l’une des évolutions les plus substantielles de ces derniers mois. Portée par une interface rajeunie, une gestion affinée de l’écosystème connecté et une intégration plus marquée de l’intelligence artificielle, cette version entend fluidifier, accélérer et, autant que possible, autonomiser le pilotage des équipements domestiques.

Des commandes nettement plus véloces

Au centre de cette mise à jour figure une amélioration significative de la réactivité : les contrôles liés aux luminaires, aux prises intelligentes ou encore aux interrupteurs bénéficient désormais d’un accès plus direct et d’exécutions quasi instantanées.

L’avancée la plus notable concerne toutefois Android. Les appareils certifiés Matter peuvent désormais fonctionner sans connexion internet, inaugurant un mode de contrôle local à la fois plus fiable et plus rapide. Google affirme même avoir doublé la vitesse de réponse grâce à cette évolution structurelle. Ces nouveaux contrôles sont déjà proposés aux participants du Public Preview, et un déploiement progressif pour l’ensemble des utilisateurs doit débuter sous peu.

Des automatisations enrichies et mieux adaptées

Les routines Home et Away migrent vers le nouvel éditeur d’automatisations de la firme de Mountain View. Cette transition ouvre la voie à un éventail plus large de conditions, de déclencheurs et d’actions, sans altérer la logique d’exécution déjà connue des utilisateurs. Le but est limpide : permettre une orchestration quotidienne d’une granularité bien plus fine, au service de scénarios domestiques véritablement sur mesure.

Une interface plus immersive avec Android 15

Les terminaux équipés d’Android 15 profitent d’une présentation dite edge-to-edge, où les contenus s’étendent jusqu’aux bordures en arrière-plan des barres système. Cette approche esthétique, parfaitement alignée avec les principes de Material You, confère à l’application une allure plus épurée, moderne et immersive.

L’IA de plus en plus centrale grâce à Gemini

L’intelligence artificielle continue, elle aussi, de gagner en importance au sein de Google Home. L’intégration de Gemini permet aux flux issus des caméras domestiques de bénéficier de descriptions automatiques plus détaillées. Afin d’améliorer cette capacité d’analyse, Google introduit une zone de retour située directement sous ces annotations générées par l’IA, ainsi qu’un système d’évaluation par vote, pouce levé ou baissé, destiné à affiner la reconnaissance des visages et à corriger les éventuelles méprises du modèle.

Une salve de correctifs pour renforcer la stabilité

La mise à jour apporte également son lot de réparations attendues, notamment :

la résolution d’un crash survenant lors de l’installation d’appareils ;

la correction d’un défaut affectant le casting sur Android ;

la suppression d’un message d’onboarding qui persistait indûment ;

la disparition d’un doublon d’icônes lors de la configuration de thermostats.

Déjà disponible sur iPhone, la version 4.3 devrait atteindre les appareils Android dans les jours à venir.

Une application plus agile, plus autonome et plus cohérente

Avec cette mise à jour, Google Home s’avance vers un habitat connecté plus résilient, capable notamment de fonctionner sans accès internet et mieux armé pour interpréter son environnement grâce à l’intelligence artificielle.

Si une partie des utilisateurs déplore encore l’abandon de certains raccourcis historiques, la trajectoire générale apparaît désormais assumée : unifier les usages, épurer les interfaces et optimiser la gestion de l’ensemble des objets connectés du foyer.