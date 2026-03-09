Avis – ASUS ROG Azoth 96 HE : un clavier gaming Hall Effect ultra haut de gamme

Avec ses switches Hall Effect, son polling rate 8000 Hz et son écran OLED, le ROG Azoth 96 HE vise l’excellence.

Aujourd’hui, nous nous intéressons à un clavier particulièrement séduisant signé ASUS. Le ASUS ROG Azoth 96 HE se positionne clairement dans le segment premium des périphériques gaming et ambitionne de conjuguer performances professionnelles, qualité de fabrication et personnalisation avancée.

Ce modèle adopte un format compact de 96 %, ce qui signifie qu’il conserve un pavé numérique complet tout en réduisant l’encombrement global. L’objectif est clair : offrir la précision et la réactivité d’un clavier conçu pour l’esport tout en restant adapté à une utilisation quotidienne, qu’il s’agisse de gaming intensif ou de productivité.

Des interrupteurs magnétiques de nouvelle génération

Au cœur de ce clavier se trouvent les nouveaux interrupteurs magnétiques ROG HFX V2, reposant sur la technologie Hall effect. Contrairement aux switches mécaniques traditionnels, ceux-ci détectent l’activation via un champ magnétique plutôt que par un contact physique.

Cette approche permet notamment :

un réglage extrêmement précis du point d’activation

une détection ultra-rapide des frappes

une usure quasi inexistante du mécanisme

La profondeur d’activation peut ainsi être ajustée entre 0,1 et 3,5 mm, avec une précision de 0,01 mm, ce qui ouvre la voie à un niveau de personnalisation rarement atteint sur un clavier gaming.

Des fonctionnalités comme Rapid Trigger, Speed Tap ou encore Zone Mode permettent par ailleurs de réduire drastiquement la latence et d’améliorer la précision lors des sessions de jeu les plus exigeantes.

Une connectivité complète et une conception acoustique sophistiquée

Le ROG Azoth 96 HE propose également une connectivité tri-mode particulièrement flexible :

USB filaire

connexion radio 2,4 GHz via la technologie ROG SpeedNova

via la technologie Bluetooth pour une utilisation multi-appareils

La fréquence d’interrogation peut atteindre 8000 Hz, un niveau extrêmement élevé qui garantit une transmission quasi instantanée des entrées.

À cela s’ajoute une conception interne particulièrement soignée. ASUS a intégré une structure multi-couches avec montage gasket, combinant plusieurs matériaux d’amortissement tels que PORON, IXPE et silicone. Cette architecture réduit efficacement les vibrations et le bruit de frappe, offrant un toucher à la fois doux et précis.

Design premium et fonctionnalités avancées

Au-delà de ses performances techniques, ASUS accorde une attention particulière au confort et à l’ergonomie. Le clavier intègre notamment :

un écran OLED tactile de 1,47 pouce

un contrôleur rotatif latéral multifonction

des touches PBT doubleshot de haute qualité

de haute qualité un capot supérieur en aluminium

L’ensemble confère au clavier une allure à la fois élégante et résolument orientée gaming.

Une présentation soignée et un design compact

L’emballage met immédiatement en valeur le produit grâce à une présentation visuelle soignée. Sur fond sombre rehaussé d’accents rouges, une illustration du clavier avec son éclairage RGB actif attire le regard.

Les pictogrammes mettent en avant les technologies principales :

SpeedNova Wireless, switches lubrifiés, touches PBT ou encore technologie ROG HFX V2.

Le clavier lui-même adopte un design sobre et élégant. Son format 96 % permet d’intégrer le pavé numérique tout en conservant une silhouette relativement compacte.

Construction robuste et accessoires généreux

Le dessous du clavier présente une surface texturée dotée de rainures diagonales afin d’améliorer l’adhérence sur le bureau. Plusieurs larges patins en caoutchouc garantissent une excellente stabilité.

ASUS fournit également un ensemble d’accessoires complet :

câble USB tressé robuste

extracteur de switches et de keycaps

touches alternatives personnalisables

repose-poignet en silicone

autocollants ROG

Un ensemble cohérent qui reflète clairement le positionnement haut de gamme du produit.

Une architecture interne particulièrement avancée

La structure interne du clavier repose sur une conception en six couches d’amortissement. Sous les interrupteurs se trouvent plusieurs couches de mousse PORON et IXPE destinées à absorber vibrations et résonances.

Cette architecture contribue à produire un son de frappe maîtrisé et agréable, sans cliquetis parasites.

Des performances impressionnantes en pratique

Les mesures réalisées avec l’outil NVIDIA LDAT confirment l’excellente réactivité du clavier.

En mode filaire, la latence moyenne observée est d’environ 6,4 ms, ce qui place ce modèle parmi les claviers les plus rapides du marché.

En mode sans fil via dongle :

7,1 ms en mode normal

7,7 ms en mode 8K

Des valeurs particulièrement solides pour un périphérique sans fil.

Un logiciel complet et extrêmement personnalisable

La configuration du clavier s’effectue via l’interface web Gear Link, accessible directement dans le navigateur.

Les utilisateurs peuvent notamment :

régler la profondeur d’activation des touches

configurer Rapid Trigger

personnaliser les effets RGB

modifier l’affichage OLED

assigner des fonctions aux touches

ajuster les paramètres d’économie d’énergie

Le niveau de personnalisation proposé est particulièrement impressionnant.

Une expérience de frappe maîtrisée

À l’usage, le clavier se distingue par un toucher très agréable et bien amorti. Les frappes sont silencieuses, précises et parfaitement contrôlées.

Même la barre d’espace, souvent critique sur ce type de périphérique, s’intègre harmonieusement dans l’ensemble sonore.

Verdict : un clavier gaming exceptionnel… mais coûteux

Au final, le ROG Azoth 96 HE constitue un produit extrêmement abouti. Sa qualité de fabrication, ses performances et ses nombreuses options de personnalisation en font un clavier d’exception.

Cependant, son prix d’environ CHF 309.- (constaté ce jour sur le web) le place dans une catégorie très élitiste. Il s’adresse avant tout aux passionnés et aux joueurs exigeants prêts à investir dans un périphérique haut de gamme.

Pour ceux qui recherchent un clavier gaming rapide, précis et technologiquement avancé, le ROG Azoth 96 HE représente néanmoins une option remarquable.

Un produit impressionnant, sans compromis.