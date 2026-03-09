Partager Facebook

Dans «Ici », les deux auteurs à succès, Johana Gustawsson et Thomas Enger, livrent un thriller psychologique addictif mettant en scène une spécialiste du langage corporel qui mène seule son enquête. Cette éminente comportementaliste dont on dit qu’elle est un véritable « détecteur de mensonges », c’est Kari Voss, consultante pour la police d’Oslo. Dévastée par la mort de son conjoint et la disparition de son fils sept ans plus tôt à l’âge de 9 ans, La jeune femme s’est plongée à corps perdu dans le travail. Elle est épaulée par son père, ex commissaire de police.

Dans le premier tome de cette nouvelle série, là voilà plongée dans la résolution du meurtre de Eva et Hedda commis la veille d’Hallowen dans une maison de vacances située en banlieue d’Oslo. Belles et populaires, les deux adolescentes y préparent les festivités du lendemain. Pour pimenter la soirée, elles appellent Jesper, petit dealer de leur âge, pour tester des drogues. Une expérience inédite pour les amies. Seulement, le endemain, Eva et Hedda sont retrouvées égorgées et ligotées à une chaise de cuisine. Aussitôt tous les soupçons se cristallisent sur Jesper dont la présence chez les deux jeunes filles est vite découverte par la police. Mais, malgré les preuves accablantes, Kari Voss est d’un autre avis. Et seule contre tous, elle va tenter de le prouver. L’affaire lui tient d’autant plus à cœur qu’Hedda, Eva et Jesper étaient les meilleurs amis de son fils Velte, disparu, alors qu’il rentrait à vélo du domicile de Jesper. Est-ce que ce double meurtre pourrait apporter un début de réponse au mystère qui entoure son fils ?

Ecrit dans un style fluide et composé de courts chapitres, le livre est passionnant de bout en bout. Tout d’abord, tous les nombreux personnages (amis, voisins, parents, victimes), sous des apparences lisses, ont des secrets bien gardés. Ensuite, il y est non seulement question de langage non corporel, mais aussi des mémoire traumatique et de souvenirs reconstruits. Au fil des révélations successives, les pièces du puzzle se mettent peu à peu en place. Les auteurs distillent les indices au compte-gouttes et sont passés maîtres dans les retournements de situation. De quoi maintenir un rythme alerte et un suspens constant. On attend la suite avec impatience !