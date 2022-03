Avis – Casque gaming filaire ASTRO A10 Gen 2.

Partager Facebook

Quatre ans après la sortie du casque filaire ASTRO A10, Logitech G, qui a racheté la marque ASTRO en 2017, cherche aujourd’hui à se refaire avec l’arrivée sur le marché du ASTRO A10 Gen 2.

Rappons-nous, l’ASTRO A10 original avait surtout marqué l’esprit des joueurs de par sa piètre qualité sonore et ses finitions médiocres. Alors l’ASTRO Gaming A10 a-t-il su se réinventer avec ce Gen 2 comme le suggère Peter Kingsley, CMO de Logitech G :

« Avec le nouveau A10, nous nous sommes concentrés sur l’idée de répondre aux besoins et aux attentes de la nouvelle génération de joueurs. Nous avons apporté plusieurs améliorations en termes de performances et de fonctionnalités, tout en concevant un casque léger, confortable et flexible, qui s’adapte aux différents scénarios de jeu. Il est disponible dans différents coloris originaux afin de refléter la personnalité et le style de chacun, et surtout, il est conçu d’une manière durable pour la planète et notre société. »

Mais qu’en est-il dans des conditions réelles ? En se rapprochant des normes de ses grands frères, l’A40 et l’A50, ce Gen 2 se refait une santé sans toutefois réinventer les casques gaming d’entrée de gamme.

Un design complètement repensé.

Au niveau du design, ce casque Gen 2 supra-auriculaires se relooke complètement et épouse une forme plus ovoïde avec l’arceau réglable proche de l’A50. Celui-ci est maintenant nettement plus robuste qu’auparavant et d’une flexibilité incroyable. Notons que le casque s’adapte véritablement à toutes les morphologies. Certifié Carbon Neutral, cet A10 nouvelle génération est composé d’un plastique comportant 35 % de matières recyclées et ravira donc les consommateurs écho-responsables. Quant aux finitions, elles sont parfaites, loin du premier modèle qui laissait même paraître des vis. Les oreillettes sont maintenant allégées de 100 gr, pour un total de 240 grammes, et on le ressent sur notre tête puisque nous pouvons passer des heures de jeu sans ressentir de gêne ou de fatigue contrairement à l’original. Notons encore que les coussinets de l’arceau ainsi que les oreillettes sont composés d’un tissu maillé qui rend l’ensemble plus agréable au contact et sont maintenant détachables et interchangeables. Logitech G a même pensé aux personnes malvoyantes avec des inscriptions en braille sur chaque oreillette. Quant au câble mini-jack 3,5 mm, il mesure 2 mètres et est détachable (il n’y aura que lui à changer s’il venait à rendre l’âme) avec contrôle du volume intégré pour ne pas stopper votre partie en pleine action.

Disponible en cinq coloris, Noir, Blanc, Menthe, Gris et Lilas, le casque ASTRO A10 Gen. 2 a fait un véritable bond en avant du point du vue du design et de la finition par rapport à son prédécesseur.

Un son équilibré et qui fait le job pour un casque d’entrée de gamme.

Et au niveau du son ? A ce niveau-là, il y avait fort à faire pour gommer les imperfections de premier modèle trop criard dans les oreilles. C’est sur une PS4 avec le titre multi «Battlefield 2042 » que nous avons poussé les limites de l’ASTRO A10 Gen 2 pour voir ce qu’il avait dans le ventre.

C’est à travers deux petits haut-parleurs dynamiques de 32mm (8 mm de moins que le précédent modèle) que provient la stéréo. On est rapidement conquis par sa qualité, bien meilleure qu’auparavant. Notamment grâce à l’ASTRO Audio V2 qui donne un large spectre des fréquences naturel. L’immersion et la précision sont au rendez-vous.Les médiums sont clairs, les basses équilibrées et offre un bon punch à vos écoutes.

Le microphone unidirectionnel de 6,0 mm offre un son clair et une excellente qualité d’enregistrement. Sa fonction de sourdine Flip-up permet rapidement de couper le son. C’est tellement pratique. Par contre, et c’est un des défauts du casque, il ne vous isole pas très bien du bruit environnant. Pour ceux qui jouent seuls sans bruit autour, tard le soir, aucun souci, mais pour ceux qui se retrouvent dans un environnement bruyant, vous risquez de louper votre immersion. Il en va de même si vous passez un coup de fil ou si vous prenez le bus par exemple, même si à la base, il ne s’agit pas de son utilité. On notera aussi qu’aucun programme ou possibilité de sauvegarder des configurations de jeu ne sont possibles. Ce n’est pas étonnant puisqu’on parle d’entrée de gamme.



L’ASTRO A10 Gen 2 est compatible pour les smartphones, PC sous Windows 10, Mac, Xbox Series XS, Xbone One, PS4, PS5. Léger, facile à porter, permettant une bonne immersion dans le jeu, il fait le job comme on dit ! Vendu au prix catalogue de CHF 69.90, le casque ASTRO A10 Gen 2 a fait peau neuve d’une belle manière est offre un rapport qualité-prix remarquable.

NOTE : 3.9/5