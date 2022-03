Guild Wars 2: une quatrième extension annoncée

Partager Facebook

Moins d’un mois après sa sortie, End of Dragons cumule déjà plus de ventes que la précédente extension Path of Fire, et le nombre de joueurs actifs de Guild Wars 2 a doublé en trois ans.

Dans un billet publié sur le site officiel du jeu, l’équipe de développement profite du succès d’End of Dragons pour remercier la communauté et faire plusieurs annonces.

« Nous constatons une croissance incroyable de la communauté. En effet, le nombre de joueurs actifs de Guild Wars 2 a plus que doublé au cours de ces trois dernières années. Cette croissance a permis à Guild Wars 2: End of Dragons de dépasser les ventes de notre précédente extension, Guild Wars 2: Path of Fire. Pas mal, pour un jeu qui va bientôt fêter son 10e anniversaire.«

Guild Wars 2 sera ainsi disponible sur Steam cette année, et une compatibilité avec DirectX11 a été annoncée, de même que plusieurs mises à jour de contenu pour End of Dragons.