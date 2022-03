Partager Facebook

Johnny a dix ans. Mais à son âge, il ne s’intéresse qu’aux histoires des adultes. Dans sa cité HLM en Lorraine, il observe avec curiosité la vie sentimentale agitée de sa jeune mère. A la fois aimante et brutale avec son fils, elle tente de lui inculquer les codes de la virilité et à ne pas être une petite nature. Cette année, il intègre la classe de Monsieur Adamski, un jeune titulaire qui croit en lui et avec lequel il pousse la porte d’un nouveau monde.

En 2014, Samuel Theis s’était fait remarquer avec son premier long-métrage, « Party Girl », récompensé de la Caméra d’Or à Cannes. Aujourd’hui, le réalisateur nous revient avec « Petite nature », un récit d’apprentissage bouleversant. Inspiré de l’enfance du réalisateur, ce film sur l’éveil dresse le portrait d’un pré-adolescent en quête de lui-même qui découvre tout à la fois ses affects, ses attirances sexuelles, l’envie d’apprendre, le désir d’émancipation et la volonté de suivre son propre destin. Il devra définir sa propre nature, avec ses actes et ses choix. C’est par le milieu scolaire que Johnny pourra prendre son envol mais le prix à payer sera lourd. Aliocha Reinert, avec sa tête d’ange, se révèle un jeune acteur époustouflant et d’une intensité surprenante. Depuis sa première sur la Croisette où il a été présenté à la Semaine de la Critique, ce drame social a déjà remporté plusieurs prix, dont celui du meilleur film aux festivals de Thessalonique et de Montréal.

Petite nature

Un film de Samuel Theis

Avec Aliocha Reinert, Antoine Reinartz, Mélissa Olexa, Izia Higelin

Distributeur : Cineworx

Durée : 93 minutes

Age légal : 12 ans

Age suggéré : 14 ans

Date de sortie : mercredi 23 mars 2023