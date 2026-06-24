Avis : Dreame X60 Pro Ultra Complete : le robot aspirateur à 42 000 Pa tient-il vraiment ses promesses ?

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Avec son système UltraExtend, sa puissance d’aspiration annoncée à 42 000 Pa, sa navigation LiDAR assistée par intelligence artificielle et sa capacité à franchir des obstacles jusqu’à 10 cm, le Dreame X60 Pro Ultra Complete ambitionne de devenir la nouvelle référence des robots aspirateurs haut de gamme. Nous l’avons testé pour vérifier si ses performances sont à la hauteur de ses promesses.

Avec le X60 Pro Ultra Complete, Dreame entend repousser les limites du nettoyage automatisé. Le spécialiste chinois de la maison connectée dévoile ici son robot aspirateur laveur le plus ambitieux à ce jour, un modèle premium commercialisé à CHF 1279.- (constaté ce jour sur le web) qui promet une couverture intégrale des sols grâce à des technologies inédites. Au cœur de cette nouvelle génération figure notamment le système UltraExtend, une solution associant un bras extensible pour la brossette latérale et les serpillières rotatives afin d’atteindre les recoins traditionnellement délaissés par les robots aspirateurs classiques.

Sur le papier, les promesses sont particulièrement séduisantes. Dreame annonce une couverture quasi totale des surfaces, une détection avancée des obstacles, une puissance d’aspiration record de 42 000 Pa ainsi qu’une navigation intelligente reposant sur l’intelligence artificielle. Mais au-delà du discours marketing, ce robot aspirateur connecté tient-il réellement ses engagements ?

Un concentré de technologies pour révolutionner le nettoyage domestique

Le Dreame X60 Pro Ultra Complete ne se contente pas d’étendre ses bras pour atteindre les zones difficiles d’accès. Le constructeur l’a également équipé du système ProLeap, une technologie de franchissement capable, selon la marque, de lui permettre de gravir des obstacles jusqu’à 10 centimètres de hauteur grâce à des pieds rétractables.

Cette capacité constitue un véritable avantage dans les habitations comportant des seuils de porte élevés, de petites marches ou des différences de niveau que la majorité des robots aspirateurs peinent encore à franchir.

Afin d’assurer une navigation optimale, le fabricant combine plusieurs technologies avancées : un capteur LiDAR de dernière génération, un système d’éclairage intelligent et deux caméras pilotées par intelligence artificielle. L’ensemble est capable d’identifier jusqu’à 320 types d’objets différents et de réagir en seulement 0,1 seconde face à un obstacle imprévu.

Un design premium et une installation particulièrement accessible

À l’image de ses précédents modèles haut de gamme, Dreame adopte ici une approche sobre et élégante. Le robot arbore une finition noire mate discrète tandis que sa station multifonction impressionne par ses dimensions généreuses et son apparence particulièrement soignée.

La mise en service se révèle particulièrement simple. Les serpillières magnétiques s’installent instantanément sous le robot, tandis que les différents accessoires sont déjà préassemblés. L’appairage avec un smartphone ne demande que quelques minutes via le réseau Wi-Fi domestique.

Une expérience utilisateur fluide qui permet une prise en main immédiate, même pour les utilisateurs novices.

Une application Dreamehome complète et intuitive

Comme tout robot aspirateur premium moderne, le X60 Pro Ultra Complete s’appuie sur une application mobile dédiée disponible sous Android et iOS.

L’application Dreamehome se distingue par une interface claire et particulièrement complète. Dès la première utilisation, le robot réalise une cartographie rapide et précise de l’habitation. Lors de nos essais, la modélisation des différentes pièces s’est montrée remarquablement fidèle à la réalité.

L’utilisateur peut ensuite personnaliser intégralement la carte : création de zones interdites, définition du type de revêtement de sol, renommage des pièces ou encore planification de scénarios de nettoyage automatisés.

Les fonctions essentielles restent accessibles en quelques secondes seulement. Aspiration seule, lavage, nettoyage ciblé ou couverture intégrale de l’habitation : toutes les commandes sont immédiatement disponibles.

Les utilisateurs avancés apprécieront également les options supplémentaires telles que le suivi détaillé des cycles de nettoyage ou encore l’accès à la caméra embarquée pour surveiller leur domicile à distance.

Un entretien largement automatisé

Le Dreame X60 Pro Ultra Complete réduit considérablement les opérations de maintenance grâce à sa station multifonction.

Le vidage automatique du bac à poussière de 310 ml se montre particulièrement efficace. Les serpillières sont automatiquement nettoyées après chaque cycle tandis que la station gère également leur séchage.

Quelques interventions manuelles restent néanmoins nécessaires. Le filtre HEPA doit être nettoyé régulièrement afin de conserver des performances optimales, tandis que les cheveux et fibres longues continuent occasionnellement de s’enrouler autour des rouleaux malgré le système anti-emmêlement annoncé par le constructeur.

L’accès aux réservoirs d’eau propre et d’eau sale se montre en revanche particulièrement ergonomique grâce à leur positionnement sur le dessus de la station.

Navigation : des performances contrastées malgré une cartographie exemplaire

C’est probablement sur ce point que le Dreame X60 Pro Ultra Complete déçoit le plus.

Malgré une cartographie extrêmement précise et une détection efficace des obstacles, le robot adopte une marge de sécurité particulièrement importante. Chaussures, câbles électriques ou objets divers sont certes évités avec succès, mais souvent à une distance excessive pouvant dépasser vingt centimètres.

Cette prudence excessive nuit directement à la couverture réelle des surfaces.

Le constat est encore plus visible au niveau des plinthes, des pieds de meubles ou sous certaines chaises, où plusieurs zones restent partiellement oubliées malgré la présence du fameux système UltraExtend.

À l’inverse, le franchissement d’obstacles constitue l’une de ses plus grandes réussites. Le X60 Pro Ultra Complete s’est montré capable de surmonter des seuils que peu de concurrents parviennent à négocier.

Aspiration : d’excellents résultats sur la majorité des surfaces

Côté nettoyage, le robot aspirateur Dreame confirme en grande partie ses ambitions.

Sur sols durs, les performances sont excellentes avec un taux de récupération atteignant jusqu’à 99 % des débris. Les résultats demeurent également très convaincants sur moquettes fines, où l’appareil élimine jusqu’à 95 % des particules lors des cycles les plus intensifs.

Les tapis épais restent cependant plus complexes à traiter, malgré la puissance annoncée de 42 000 Pa.

Là où le X60 Pro Ultra Complete montre davantage ses limites, c’est sur la poussière très fine incrustée dans les rainures ou les interstices des parquets anciens. Dans cet exercice exigeant, les résultats demeurent en retrait par rapport aux meilleures références du marché.

Lavage : des performances solides mais perfectibles

Le système de lavage équipé de deux serpillières rotatives tournant à 280 tours par minute assure un nettoyage efficace de la majorité des taches du quotidien.

Les traces de boissons sucrées, les résidus gras ou les salissures courantes disparaissent sans difficulté particulière. Certaines taches plus tenaces, comme le ketchup séché ou les marques d’encre, nécessitent toutefois plusieurs passages.

Comme pour l’aspiration, le nettoyage le long des plinthes demeure le principal point faible de l’appareil, malgré la présence du bras extensible mis en avant par Dreame.

Une autonomie correcte sans être exceptionnelle

En matière d’endurance, le Dreame X60 Pro Ultra Complete offre des résultats satisfaisants sans pour autant battre des records.

Lors de nos mesures, le robot a fonctionné environ 120 minutes en mode standard et un peu plus de 100 minutes en mode puissance maximale.

Des chiffres convenables pour la majorité des habitations, même si certains concurrents parviennent aujourd’hui à faire mieux.

Verdict : un robot aspirateur haut de gamme impressionnant mais imparfait

Le Dreame X60 Pro Ultra Complete impressionne par sa fiche technique particulièrement ambitieuse. Son système de franchissement ProLeap, sa puissance d’aspiration élevée, sa cartographie très précise et son écosystème logiciel complet en font indéniablement l’un des robots aspirateurs les plus innovants du marché.

Cependant, plusieurs promesses marketing apparaissent légèrement exagérées à l’usage. Malgré son intelligence artificielle avancée et son système UltraExtend, le robot peine encore à nettoyer efficacement certaines zones complexes, notamment le long des murs et autour des obstacles.

Au final, le Dreame X60 Pro Ultra Complete demeure un excellent aspirateur-robot premium, particulièrement recommandé aux utilisateurs recherchant une solution autonome performante et technologiquement avancée. Il ne révolutionne toutefois pas totalement le nettoyage domestique comme le suggère son discours commercial.