Call of Duty: Black Ops 7 s’apprête à accueillir une nouvelle vague de contenu explosive

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Cette mise à jour de mi-saison apporte de nouvelles cartes multijoueur ainsi que des cartes remasterisées. Une nouvelle carte Zombies par manches, Kowakujō, arrive également, tandis que l’opération Régicide débarque dans la Phase finale. L’emblématique Nicolas Cage mènera le « Summer of Action », et bien d’autres choses encore vous attendent dans cette saison 4 Rechargée.

VUE D’ENSEMBLE DU MULTIJOUEUR :

Cartes Multijoueur : sur Zenith, déployez-vous dans un luxueux complexe à flanc de falaise où une empreinte de main ensanglantée indique un passage secret menant à la source d’eau en contrebas. De plus, préparez-vous pour Launch, une carte disponible à l’origine dans le premier Call of Duty: Black Ops et remasterisée pour Black Ops 7 !

sur Zenith, déployez-vous dans un luxueux complexe à flanc de falaise où une empreinte de main ensanglantée indique un passage secret menant à la source d’eau en contrebas. De plus, préparez-vous pour Launch, une carte disponible à l’origine dans le premier Call of Duty: Black Ops et remasterisée pour Black Ops 7 ! Modes Multijoueur : adaptez-vous ou périssez dans le mode Tireur d’élite – Plans en équipe, où les plans d’armes changent tout au long de la partie, mettant à l’épreuve votre capacité à changer de tactique rapidement tout en remportant des bonus pour vos séries d’éliminations. Pour un défi en combat rapproché, abandonnez les armes à distance et participez à un Combat au couteau.

adaptez-vous ou périssez dans le mode Tireur d’élite – Plans en équipe, où les plans d’armes changent tout au long de la partie, mettant à l’épreuve votre capacité à changer de tactique rapidement tout en remportant des bonus pour vos séries d’éliminations. Pour un défi en combat rapproché, abandonnez les armes à distance et participez à un Combat au couteau. Black Ops Classic : ce mode devient une fonctionnalité permanente de Black Ops 7, avec quatre cartes emblématiques supplémentaires qui viennent s’ajouter à la rotation : Launch, Fringe, Hacienda et Gridlock.

VUE D’ENSEMBLE DU MODE ZOMBIES :

Nouvelle carte Zombies par manches, Kowakujō : pour sauver le monde matériel et libérer le dernier Forge-ombres, l’équipe entreprend un périple éprouvant vers un château féodal japonais situé dans l’Éther noir, entouré de volcans et englouti par les flammes. Découvrez Kowakujō, la prochaine carte Zombies par manches qui sera accessible avec la saison 4 Rechargée.

pour sauver le monde matériel et libérer le dernier Forge-ombres, l’équipe entreprend un périple éprouvant vers un château féodal japonais situé dans l’Éther noir, entouré de volcans et englouti par les flammes. Découvrez Kowakujō, la prochaine carte Zombies par manches qui sera accessible avec la saison 4 Rechargée. Nouveaux ennemis, arme miracle : affrontez l’Oni, une créature surnaturelle, qui manie un bâton de combat kanabō et fait appel au pouvoir des cieux, tout en esquivant les chiens de l’enfer enflammés et les zombies embrasés, bien décidés à réduire l’équipe en cendres à coups d’attaques incendiaires. Profitez d’une nouvelle arme miracle mystique, d’une arme héritage supplémentaire dans la Boîte Mystère, et bien plus encore.

affrontez l’Oni, une créature surnaturelle, qui manie un bâton de combat kanabō et fait appel au pouvoir des cieux, tout en esquivant les chiens de l’enfer enflammés et les zombies embrasés, bien décidés à réduire l’équipe en cendres à coups d’attaques incendiaires. Profitez d’une nouvelle arme miracle mystique, d’une arme héritage supplémentaire dans la Boîte Mystère, et bien plus encore. Nouvelles fonctionnalités : renforcez la puissance de feu de votre escouade grâce au GobbleGum légendaire Chien de l’enfer allié, qui vous permet d’invoquer un chien de l’enfer pour vous aider à combattre les morts-vivants. Lancez-vous dans la quête principale pour obtenir de l’expérience et des récompenses, relevez le défi en Malédiction pour débloquer de nouveaux camouflages Sacré punch, et bien plus encore.



VUE D’ENSEMBLE DE WARZONE :

Nouveaux modes à durée limitée : Jeu d’armes prend de l’ampleur avec l’arrivée d’une variante en équipe, qui met au défi des équipes de trois joueurs d’être les premiers à utiliser chacune des armes disponibles sur les cartes Résurgence. Plus tard dans la saison, Redéploiement en quatuor reviendra en tant que mode à durée limitée le week-end.

Jeu d’armes prend de l’ampleur avec l’arrivée d’une variante en équipe, qui met au défi des équipes de trois joueurs d’être les premiers à utiliser chacune des armes disponibles sur les cartes Résurgence. Plus tard dans la saison, Redéploiement en quatuor reviendra en tant que mode à durée limitée le week-end. Relevez la Quête du champion : la Quête du champion est de retour ! Réservée aux escouades d’élite, cette épreuve constitue le test ultime de leurs capacités. Vous devez d’abord vous qualifier, puis mener à bien une mission complexe en plusieurs étapes qui s’achève par un dénouement explosif vous assurant une place parmi l’élite.

la Quête du champion est de retour ! Réservée aux escouades d’élite, cette épreuve constitue le test ultime de leurs capacités. Vous devez d’abord vous qualifier, puis mener à bien une mission complexe en plusieurs étapes qui s’achève par un dénouement explosif vous assurant une place parmi l’élite. La température se réchauffe sur Rebirth Island : avec l’arrivée de l’été, le temps est plus clair sur Rebirth Island.Bien que les éléments hivernaux aient été supprimés, les points d’intérêt comme Turbine, introduit dans la saison 2, seront toujours accessibles, bien que plus ensoleillés.

VUE D’ENSEMBLE DE LA PHASE FINALE :

Opération Régicide : les défenses de la Guilde sont mises à mal depuis que le JSOC a réussi à violer le pare-feu de la société. Localisez le nœud de contrôle central et détruisez-le lors de l’opération Régicide, en relevant dix défis de difficulté croissante dans la Zone III et plus. Débloquez de nouvelles récompenses et terminez l’opération avec Samuels, Wei Lin ou Emma Kagan pour gagner un nouveau camouflage d’arme, et avec les trois opérateurs pour accéder à un nouveau camouflage d’arme animé.

les défenses de la Guilde sont mises à mal depuis que le JSOC a réussi à violer le pare-feu de la société. Localisez le nœud de contrôle central et détruisez-le lors de l’opération Régicide, en relevant dix défis de difficulté croissante dans la Zone III et plus. Débloquez de nouvelles récompenses et terminez l’opération avec Samuels, Wei Lin ou Emma Kagan pour gagner un nouveau camouflage d’arme, et avec les trois opérateurs pour accéder à un nouveau camouflage d’arme animé. Nouvelle trajectoire de compétence, nouveaux talents et capacité mineure : surmontez les affrontements les plus éprouvants grâce à la nouvelle trajectoire de compétence Gardien, qui fera de votre opérateur un pilier de la ligne de front. Débloquez une nouvelle compétence exotique et une nouvelle compétence cauchemar, puis putréfiez le cerveau de vos adversaires grâce aux effets hallucinogènes de la nouvelle capacité mineure Grenade hallucinogène.

surmontez les affrontements les plus éprouvants grâce à la nouvelle trajectoire de compétence Gardien, qui fera de votre opérateur un pilier de la ligne de front. Débloquez une nouvelle compétence exotique et une nouvelle compétence cauchemar, puis putréfiez le cerveau de vos adversaires grâce aux effets hallucinogènes de la nouvelle capacité mineure Grenade hallucinogène. Jouez gratuitement : jouez gratuitement en Phase finale jusqu’à la fin de la saison 5. Invitez vos amis à rejoindre votre escouade, montez en niveau et remportez des récompenses grâce aux nombreuses opérations du mode de jeu coopératif.

VUE D’ENSEMBLE DE TOUS LES MODES :