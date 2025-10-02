Avis – EA Sports FC 26

Partager Facebook

La sortie du nouvel EA Sports FC, anciennement FIFA, fait toujours autant débat. En cause, une communauté qui ne mâche pas ses mots malgré les promesses de l’éditeur année après année et des ventes toujours au rendez-vous. Lassitude autour de la formule, peu d’évolution, C’est toujours la même chose, simple mise à jour au prix fort, les loot box du Football Ultimate Team jugés jeux d’argent au point que certains pays interdisent cette pratique sur leur territoire, mais cela n’empêche pas EA Sports de poursuivre l’exploitation de son titre phare.

Conditions de tests : notre retour d’expérience sur EA Sports FC 26 se base sur la version PlayStation 5 (testé sur PS5 pro) après plusieurs heures passées sur les différents modes de jeu proposés, dont un qui nous a particulièrement accroché, la carrière manager. EA Sports FC 26 est disponible sur Nintendo Switch 2, PlayStation 4/5 Xbox séries/ One et PC.

Une formule à bout de souffle qui ne fait plus rêver.

Autant être franc, ce n’est pas cette année qu’EA Sports FC 26 révolutionnera la licence malgré les investissements monstres de l’éditeur afin d’offrir la simulation la plus authentique, et ce, depuis la perte de la franchise officielle, FIFA. On note toujours l’absence de certaines équipes ou championnat sous licence officielle dont certains représentants emblématiques de la pratique comme les clubs Milanaise pour ne citer qu’eux, certains championnats d’Amérique du Sud, ou encore la modélisation ou l’intégration de joueurs certes moins connus, mais tout aussi importants pour une immersion totale. Ce constat est particulièrement ressenti sur la représentation du football féminin, pourtant fer de lance et argument mis en avant depuis son intégration dans FIFA 23.

Ceci étant dit EA Sports poursuit ses efforts et se concentre sur les grands championnats majeurs qui dominent le foot mondial, et outre de nouvelles modélisations bienvenues, les aficionados de la ligue 1 seront contents de retrouver le stade de la Beaujoire qui rejoint de fait le Parc des Princes ou encore le Vélodrome pour le championnat français.

Chaque édition de FC est le moment de passer en revue le gameplay et d’intégrer divers équilibrages avec toujours plus de promesses côté éditeur afin de répondre aux divers retours de la communauté d’une année à l’autre. Ce FC 26 tranche avec les précédentes années et dans le but de contenter au maximum les différents profils, la simulation footballistique intègre un gameplay compétitif et un gameplay authentique. Le but est de passer entièrement en revue l’expérience de jeu en apportant des améliorations sur les dribbles et mouvements pour rendre les joueurs plus agiles et réactifs, d’apporter une plus grande cohérence aux gardiens de but ou encore d’améliorer la panoplie d’options disponibles pour les passes et les tirs.

Dans les faits, le gameplay compétitif, unique choix disponible pour tous les modes en ligne et FUT, permet d’avoir un jeu rapide, un équilibrage des duels aériens, une vitesse de passe accrue et des animations lentes en retrait afin de limiter les frustrations. Malheureusement, après quelques échanges, on constate un énorme défaut à cette approche compétitive lors des contres qui favorisent largement l’attaque et rend difficile de contenir un joueur adepte des dribbles ou de la conduite de balle en sprint.

Le gameplay authentique, vous l’aurez compris, est réservé au mode solo et a particulièrement été développé pour les carrières manager et joueur. Bien qu’il soit possible de changer avec le gameplay compétitif à tout moment, l’approche authentique ou réaliste fait la différence avec un jeu bien plus lent, plus tactique avec un équilibrage plus intelligent ainsi qu’un positionnement notamment en défense plus efficace ce qui oblige une meilleure construction dans ses phases d’attaque. Le terme simulation prend tout son sens et rend nos sessions de jeu bien plus authentiques. En soi, c’est peut-être l’atout principal de ce FC 26. Tout dépendra aussi du niveau de difficulté lors de vos sessions, puisque l’IA connaît une nouvelle fois une certaine disparité au niveau de son comportement parfois loufoque, accentué par les nombreux scripts que comportent nos parties.

EA Sports FC 26, à défaut d’offrir un changement en profondeur, apporte tout de même quelques idées à sa formule. Après l’ajout cette année du gameplay authentique et compétitif, les développeurs misent sur un système d’archétypes afin de redynamiser les modes carrière, club et joueurs. Les archétypes sont un nouveau système de progression qui remplace le système de croissance utilisé jusqu’à FC 25. Dorénavant, lors de la création de votre avatar, vous pourrez déverrouiller, faire progresser et développer 13 archétypes de joueur distincts, chacun inspiré par une légende historique du football mondial et chacun conçu pour vous offrir des options qui correspondent à votre style de jeu.

Au fil des matchs et de l’expérience gagnée, on augmente des attributs, ce qui petit à petit déverrouille des avantages uniques offrant une identité unique sur le terrain. Devient le nouveau magicien comme Ronaldinho ou un surdoué comme Thierry Henry s’il ne fait citer que l’archétype attaquant. Une manière de donner de l’intérêt au développement et un but. Honnêtement, couplé avec le gameplay authentique pour la partie solo, on gagne en immersion et en plaisir de jeu. Mais l’appât du gain n’est jamais très loin avec EA Sports et malheureusement en carrière Club (partie en ligne joueur) il est possible d’acheter de l’expérience, APX, pour les archétypes utilisés avec les fameux crédits en jeu (points FC) ce qui casse la progression et transforme le système en pay to fast et engendre des déséquilibres.

Une nouvelle fois, l’accent pour ce FC 26 a été porté sur les modes carrières et club, mais la partie manager nous a en règle générale agréablement surpris. Le Manager Live, plus complet bien que limité dans les choix de club comme le peut-être Football Manager, offre une proposition plus cohérente et se dote de petits ajouts qui viennent pimenter la gestion du club avec divers événements qui peuvent d’une certaine manière impacter nos joueurs, avec des blessures en retour de sélection, le mal du pays, le rachat du club, un ensemble d’événements qui offre une touche plus réaliste en plus de la gestion intéressante déjà en place.

En plus d’une gestion de club plus réaliste, le Manager Live propose tout un tas de défis pour débloquer des récompenses. Ces défis se présentent sous forme de missions à compléter, par exemple remporter un trophée de pré-saison, finir au moins quatrième en fin de saison, remporter un championnat majeur, le tout autour de scénarios fictifs ou réels. De quoi garder le joueur

Pour terminer cette revue autour de FC 26, il reste à aborder le mode principal que tous les amateurs attendent, le Football Ultimate Team. Mis à part le retour des tournois à élimination direct et de nouveaux défis, FUT ne change pas et garde ses avantages mais aussi ses défauts en majeure partie dû aux loot box et micro transactions.

Verdict : 3.5/5

Hormis un Manager Live plus intéressant à aborder, une proposition entre un gameplay authentique et compétitif qui permet de convenir aux plus grands nombres de joueur, ce FC 26 risque de diviser une nouvelle fois la communauté et amoureux du ballons rond et au vu de la concurrence qui s’annonce d’or et déjà plus agressive, EA sports devra faire preuve d’imagination pour relancer sa franchise déjà en perte de vitesse avec FC 25.