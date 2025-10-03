Kindle Scribe : Amazon dévoile une nouvelle génération de liseuses, plus colorées, plus intelligentes… et plus onéreuses

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Dix ans après avoir imposé le noir et blanc comme standard des liseuses, Amazon introduit la couleur avec le Kindle Scribe Colorsoft. Entre design affiné, IA intégrée et outils créatifs, la firme de Seattle entend transformer l’expérience de lecture numérique, au prix d’une facture sensiblement plus élevée.

Lors d’un événement organisé à New York sous la houlette de Panos Panay, Amazon a présenté une évolution majeure de sa gamme Kindle Scribe. Trois déclinaisons verront désormais le jour, dont un modèle inédit, le Kindle Scribe Colorsoft, qui introduit pour la première fois la couleur dans l’univers jusque-là monochrome des liseuses de la firme. Une avancée qui cible particulièrement les amateurs de bandes dessinées, de magazines illustrés et, plus largement, tous ceux pour qui l’expérience visuelle occupe une place centrale.

Un design affiné et un confort d’écriture accru

Avec seulement 5,4 millimètres d’épaisseur pour un poids de 400 grammes, le Colorsoft se veut à la fois plus fin et plus léger, tout en élargissant sa dalle à 11 pouces, contre 10,2 pour la génération précédente. L’écran en verre texturé, associé à une latence réduite du stylet (12 millisecondes), promet une sensation d’écriture au plus près de celle du papier, un atout majeur pour la prise de notes et le croquis numérique.

Des performances améliorées et une tarification relevée

Sous son apparence épurée, l’appareil embarque une puce conçue sur mesure et une mémoire optimisée, permettant une fluidité accrue, jusqu’à 40 % plus rapide, selon Amazon, tant pour la navigation dans les pages que pour la saisie manuscrite. Aux côtés de cette version en couleur, le Kindle Scribe 3 perpétue l’expérience traditionnelle en noir et blanc.

Côté autonomie, la firme évoque prudemment « plusieurs semaines d’utilisation », sans plus de précisions. Mais c’est surtout la grille tarifaire qui retient l’attention : 629,99 dollars pour le Colorsoft, 499,99 dollars pour le Scribe 3, et dès 429,99 dollars pour un modèle sans éclairage frontal attendu début 2025. À noter également : une remise de 100 dollars est temporairement appliquée au Scribe originel, en amont du Prime Day.

L’intelligence artificielle comme nouvel allié

À l’instar de tout lancement technologique récent, l’intelligence artificielle s’invite dans l’équation. Le nouveau Kindle intègre une série d’outils dopés à l’IA, visant à accroître la productivité et faciliter l’organisation. Parmi eux : une saisie rapide de notes via une interface d’accueil repensée, un moteur de recherche intelligent capable de générer des résumés automatiques, ou encore une compatibilité renforcée avec les services cloud tels que Google Drive, Microsoft OneDrive ou OneNote.

Les créatifs ne sont pas oubliés : palettes de stylos et surligneurs multicolores, outil d’ombrage pour dessinateurs et designers, et, à terme, la possibilité d’envoyer ses notes à Alexa+ pour interagir vocalement avec ses contenus.

Une expansion internationale encore à venir

Pour l’instant, la nouvelle gamme reste cantonnée au marché américain. Amazon annonce toutefois une commercialisation progressive au Royaume-Uni et en Allemagne d’ici 2026, en attendant une diffusion plus large. Une patience qui pourrait être récompensée par une démocratisation tarifaire encore hypothétique.

Ainsi se dessine un Kindle nouvelle génération : plus fin, plus puissant, enrichi par l’intelligence artificielle et l’éventail coloré du Colorsoft. Mais cette montée en gamme s’accompagne d’un corollaire inévitable : une hausse sensible des prix, qui pourrait tempérer l’enthousiasme des lecteurs les plus fidèles.