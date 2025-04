Nettoyage de printemps en un tour de main avec l’aspirateur balai sans fil Samsung, le plus puissant au monde 

Partager Facebook

Samsung a annoncé aujourd’hui le lancement mondial du Bespoke AI Jet Ultra, son aspirateur balai sans fil le plus performant au monde.1 Grâce à cette dernière innovation, dotée de la technologie optimisée AI Cleaning Mode 2.0 et d’un système de filtration HEPA avancé, l’entreprise renforce sa position sur le marché des appareils de nettoyage domestiques intelligents. En Suisse, le Bespoke AI Jet Ultra sera disponible à partir de fin avril, juste à temps pour faciliter le nettoyage de printemps.

« Avec cet appareil le plus puissant au monde, Samsung a démontré sa capacité d’innovation dans le segment des aspirateurs balais sans fil », a déclaré Gianni Musumeci, Director TV/AV & DA chez Samsung Suisse. « Développé sur la base du Bespoke Jet AI, le premier aspirateur balai sans fil au monde certifié UL avec IA2, ce nouveau modèle marquera un tournant sur le marché mondial comme sur le marché suisse, nous sommes persuadés. »

Une puissance d’aspiration inégalée

Le Bespoke AI Jet Ultra réduit la corvée de ménage, grâce à sa puissance d’aspiration maximale de 400 W3 et à ses fonctions d’assistance par intelligence artificielle. Cette performance est assurée par le moteur HexaJet, dont le stator a une forme caractéristique hexagonale améliorant la circulation de l’air et l’efficacité énergétique. En mode Min4 l’autonomie de batterie atteint jusqu’à 100 minutes garantissant aux utilisatrices et utilisateurs un nettoyage intégral de la maison sans interruption.

Adaptation automatique à l’environnement grâce à l’IA

La version optimisée de la technologie AI Cleaning Mode 2.05 permet au modèle Bespoke AI Jet Ultra, d’ajuster automatiquement les paramètres de nettoyage, en détectant la charge de la brosse et la pression d’air. Au travers de la technologie AI Optimum Tech, l’aspirateur de Samsung identifie six types d’environnement de nettoyage différents6 auxquels la performance de nettoyage s’adapte ensuite automatiquement. La précision de nettoyage est encore plus avancée par le duo de brosse, Active Dual Brush qui reconnaît s’il s’agit d’un tapis à poils longs ou pas, et la Slim LED Brush+ qui va guider le Bespoke AI Jet Ultra dans chaque recoin.7 En adaptant la puissance d’aspiration et la vitesse de la brosse8 aux différents environnements de nettoyage, la consommation d’électricité est réduite jusqu’à 21 % et la maniabilité est améliorée de 8 %, avec des performances équivalentes au mode moyen.9

Une filtration HEPA pour un air plus pur

En complément de la puissance d’aspiration et des fonctions intelligentes, Samsung a également amélioré le système de filtration. Le Bespoke AI Jet Ultra dispose d’un système de filtration multicouche qui capture efficacement les poussières fines : lorsque l’air entre, des systèmes internes tels que le cyclone et le filtre à grille métallique capturent successivement les particules de poussière10 jusqu’à atteindre une efficacité de filtration jusqu’à 99.999 %.11

L’intégration de la filtration HEPA dans le système de filtration multicouche confère à Samsung un avantage décisif : moins de 0.3 µm de particules de poussière sont libérées dans l’air par le Bespoke AI Jet Ultra.12

Prix et disponibilité

Le Bespoke AI Jet Ultra est disponible en Suisse à partir de fin avril à partir de CHF 1’299 (prix de vente conseillé).