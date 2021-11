Avis – Farming Simulator 22

Partager Facebook

Depuis 2008, les développeurs Suisses de Giants Software proposent, année après année de se glisser dans la peau d’un fermier et ainsi de découvrir le métier dans cette suite basée sur la simulation et la gestion d’une exploitation. Après un opus jugé moyen par la critique en 2018 avec Farming Simulator 2019, nous avons pu mettre la main sur ce dernier épisode et après avoir tenté de retourner tous les champs, voici notre verdict en direct de notre ferme.

Avant propos : notre avis à été réalisé à partir d’une version PC avec des conditions optimales et sans utilisation de mods créés par la communauté.





Depuis 2008 et le premier opus, Farming Simulator n’a cessé de s’enrichir, de s’améliorer et de proposer une expérience de plus en plus authentique. Cette édition 2022 ne déroge pas à la règle et vient ainsi gommer une grande partie des erreurs de sa version 2019 tout en apportant quelques nouveautés qui viennent compléter une nouvelle fois l’expérience avec une gestion encore plus approfondie de son exploitation.

Une fois lancé, le constat est direct, les menus sont ré-agencés, ce qui permet d’être plus lisible et plus simple d’utilisation en apportant rapidement l’information souhaitée, la prise en main est donc bien plus agréable et nous sommes rapidement submergés par les nombreuses possibilités offertes. Graphiquement si l’aspect exploitation et tout ce qui entour la ferme, à bien été mise au goût du jour avec une modélisation ultra réaliste des machines, des différents outils, des effets de particules et du visuel lorsqu’on gère nos champs, l’environnement quand à lui reste une nouvelle fois quelconque, avec très peu de vie, ainsi qu’une physique un peu bancal, créant de ce fait quelques bugs par ci par là pouvant être désagréable. Ce qui contraste fortement par rapport aux soins portés sur le sujet principal, la ferme.





Côté nouveautés, il faut saluer le travail porté par les développeurs pour ainsi continuer et faire de leur titre une simulation de plus en plus pointu. De ce fait on note l’arrivée d’un vrai cycle saisonnier, en plus des périodes de récoltes et de semences, il faudra aussi gérer l’impact de la météo en particulier en période hivernale avec la gestion de la neige sur nos cultures. En plus de cela, notez l’arrivée de la chaîne de production. Il est dorénavant possible de transformer sa matière première et de les vendre ou de les exploiter dans ses usines. Comme par exemple transformer son blé en farine et vendre sa production dans une boulangerie. La mode du circuit court touche également Farming Simulator. Un vrai plus qui ajoute tout un pan dans la gestion économique du jeu. En plus de cela, l’arrivée de nouvelles cultures font leurs apparitions comme le raisin ou encore l’olive en rapport à la nouvelle carte qui s’inspire du sud ouest et est de la France. Bien entendu en plus de ses ajouts on retrouve une multitude de nouveaux engins et d’outils agricoles, avec également une grosse mise à jour sur les marques disponible, portant le nombre à plus de 400. De quoi s’amuser et personnaliser son exploitation.

Cette grosse mise à jour et les ajouts apportés dans cette édition 2022, en fait l’un des jeux de gestion les plus complets. Bien entendu tout n’est pas parfait, mais permettra aux habitués comme nouveaux joueurs de passer d’innombrables heures, tant l’aspect ludique est très prononcé.

D’ailleurs, les nouveaux joueurs qui souhaitent se lancer dans l’aventure devront s’armer de patience et de curiosité, qui à recommencer 2 à 3 parties avant d’entrevoir les mécaniques. Pourquoi? Bah pour la simple et bonne raison, qu’une fois encore Giants Software, délaisse l’approche novice de sa simulation. bien que lors de la création de sa partie, on a le choix entre 3 modes de difficultés, nouveau fermier, qui permet de commencer sa partie avec un terrain et des équipements, le mode Gérant de la ferme, dans lequel on commence juste avec les fond, et le mode partir de Zéro pour ceux qui maîtrise tous les aspects de la ferme, le tutoriel qui se résume à juste présenter les bases fait pal figure, face au monstre que peut être Farming Simulator en terme de gestion. Alors oui, il existe dans les menus, tout une partie consacrée à l’assistance, dans lequel on retrouve les grandes lignes sur les différentes mécaniques du jeu, mais cela est très peu et pourra rebuter plus d’un. Il faudra une nouvelle fois se reposer sur la communauté très active et aller de sois même dénicher divers tutoriel. Notez quand même l’apparition de farming-simulator.com/academy , qui permet de récupérer divers aides officielles, mais malheureusement en anglais.

Terminons ce tour d’horizon, par l’amélioration et la gestion de l’IA, un vrai gain de temps et d’énergie. A tout moment d’une étape, vous pouvez faire appel à un ouvrier, moyennant finance, qui prend votre place et ce charge de la tâche en cours ou d’une demande faite par vous, comme par exemple préparer un champ, ou encore transporter et livrer votre récolte d’un point A vers un point B. Une fonctionnalité bienvenue au vu de la charge colossale qui vous attend.





Bref vous l’aurez compris Farming Simulator 22 est la suite logique des précédents opus, apportant dans son sac quelques nouveautés et ajouts bienvenue qui viennent gonfler l’aspect gestion et offrir une expérience plus poussée avec l’arrivée de la chaîne de production, des saisons mais également sur l’amélioration et la gestion de l’ouvrier. Malheureusement le titre hérite une nouvelles fois des lacunes sur les aspects techniques et sur son approche pour les nouveaux venus ou juste curieux.