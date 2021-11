Les Games with Gold de décembre 2021

Partager Facebook

The Escapists 2 – Disponible du 1er au 31 décembre

Dans la toundra ou le désert, rejoignez jusqu’à trois de vos amis pour former l’équipe ultime et imaginer les évasions les plus folles, depuis quelques-unes des prisons les plus sécurisées du monde. Suivez les règles, répondez à l’appel et tâchez de respecter la routine, tout en préparant et en mettant à exécution le plan qui vous mènera vers la liberté !

Tropico 5 – Penultimate Edition – Disponible du 16 décembre au 15 janvier

Cette Penultimate Edition inclut les extensions The Big Cheese et Hostile Takeover et vous permettra de faire régner votre dynastie des premiers temps de l’époque coloniale jusqu’au 21e siècle, d’affronter de nouveaux défis ainsi que de découvrir des mécanismes avancés de commerce, de recherche scientifique et technologique ainsi que d’exploration.

Orcs Must Die! – Disponible du 1er au 15 décembre

Dans la peau d’un puissant mage de guerre bardé d’armes, de sorts et de pièges mortels, vous devrez défendre 24 forteresses face à une horde d’ennemis sanguinaires. Peu importe la manière, le tout sera de vous amuser à exterminer les monstres dans ce jeu à la croisée de l’action et de la stratégie.

Insanely Twisted Shadow Planet – Disponible du 16 au 31 décembre

Dans ce jeu d’aventure/action en 2D, progressez jusqu’au cœur de la mystérieuse Shadow Planet à travers des environnements uniques. Affrontez des créatures étranges, percez des énigmes complexes et exploitez les technologies aliens pour améliorer votre vaisseau tout en luttant pour sauver votre monde d’origine.