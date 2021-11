Crusader Kings III L’extension Royal Court disponible le 8 février 2022

Partager Facebook

Dès le 8 février prochain, les empereurs en herbe pourront commencer à accumuler des artefacts, à tisser de nouvelles intrigues, et à bâtir des nations riches en histoires. Dans Royal Court, les joueurs devront former leur cour et mettre en place une dynastie dont le prestige sera à l’épreuve du temps.

La salle du trône – Une représentation visuelle de la cour qui reflètera la majesté et le prestige accumulés par la dynastie du joueur.

– Une représentation visuelle de la cour qui reflètera la majesté et le prestige accumulés par la dynastie du joueur. Siéger à la cour – Vassaux et courtisans viendront quérir l’aide de leur seigneur pour régler leurs problèmes ou pour solliciter un jugement.

– Vassaux et courtisans viendront quérir l’aide de leur seigneur pour régler leurs problèmes ou pour solliciter un jugement. Une cour grandiose – De magnifiques ornements et de la nourriture à foison : de quoi susciter jalousie chez les rivaux du seigneurs et admiration chez ses invités de marque.

– De magnifiques ornements et de la nourriture à foison : de quoi susciter jalousie chez les rivaux du seigneurs et admiration chez ses invités de marque. Des sujets inspirés – Les artistes, artisans et penseurs les plus talentueux du monde connu pourront travailler sur de nouveaux projets et enrichir la cour du joueur de trésors et de reliques.

– Les artistes, artisans et penseurs les plus talentueux du monde connu pourront travailler sur de nouveaux projets et enrichir la cour du joueur de trésors et de reliques. Des royaumes multiculturels – Le brassage des populations sur de larges zones géographiques contribuera à créer des cultures hybrides.

– Le brassage des populations sur de larges zones géographiques contribuera à créer des cultures hybrides. Adopter une nouvelle culture – Il sera parfois nécessaire d’essayer quelque chose de nouveau pour assouvir ses ambitions.

Cette extension sera accompagnée d’une importante mise à jour entièrement gratuite qui ajoutera une nouvelle interface culturelle, des postes à la cour, et bien plus encore.