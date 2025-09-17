Avis – GeForce RTX 5070 Ti Asus Prime : l’option « valeur sûre » pour le 1440p

Partager Facebook

Moins chère que la 5080, presque aussi rapide : la RTX 5070 Ti veut être la bonne affaire du 1440p. 16 Go, DLSS 4 et gros potentiel d’OC. De quoi faire vaciller les anciennes reines du segment ?

Maintenant que les vaisseaux amiraux de la série GeForce RTX 50 ont pris position pour le jeu en 4K, Nvidia dégaine une alternative plus accessible destinée au large public du 1440p. Taillée à partir du même GPU Blackwell GB203 en 4 nm que la GeForce RTX 5080, la GeForce RTX 5070 Ti en reprend l’arsenal — 16 Go de GDDR7 notamment — avec des ressources silicium réduites. À CHF 750 pour les modèles de base, la 5070 Ti apparaît mieux placée que la RTX 5080 à CHF 990.- : environ 11 % plus lente au mieux et 21 % au pire, mais 25 % moins chère au prix catalogue.

Carte de test et positionnement éditorial

Nous avons éprouvé la 5070 Ti via une Asus Prime GeForce RTX 5070 Ti à trois ventilateurs, un modèle à CHF 598.- qui illustre une base saine, laissant de la marge à l’overclocking. Dans nos mesures, elle se situe derrière la 5080 selon les données de comparaison du net ; un OC un tantinet audacieux peut combler une partie de l’écart.

« Binning » : l’art d’optimiser les puces

Pour concevoir cette 5070 Ti, Nvidia ravive une stratégie rodée : le binning. Plutôt que d’écarter des dies imparfaits, on désactive les unités défaillantes et on commercialise une version débridée avec moins de ressources, à moindre coût. Pratique peu utilisée au début de la génération Ada Lovelace (RTX 40), elle est revenue avec les RTX 40 Super et s’applique d’emblée à Blackwell.

Exemple : le GB203 de la RTX 5080 aligne 10 752 cœurs CUDA, 336 TMU, 112 ROP et 84 RT Cores (gravés en 4N chez TSMC, 378 mm², 45,6 milliards de transistors). La RTX 5070 Ti exploite le même die, mais activé à 8 960 CUDA, 280 TMU, 96 ROP et 70 RT Cores, avec un turbo plus modeste. Bonne nouvelle : la mémoire n’est pas sacrifiée — 16 Go de GDDR7 sur bus 256 bits comme la 5080 — même si la 5070 Ti se contente de 28 Gb/s (contre 30 Gb/s pour la 5080), d’où un débit mémoire en retrait.

Au total, un –20 % sur le nombre de cœurs, –6 % sur les fréquences turbo et –7 % sur la bande passante expliquent l’écart théorique avec la 5080… en phase avec les CHF 250.- de différence. Reste à voir in situ ce que disent les jeux.

Potentiel d’OC et conception Asus Prime

Cette configuration laisse entrevoir un bon potentiel d’overclocking : le GB203 tient plus haut dans la 5080, signe que la 5070 Ti peut monter si on la pousse. La réduction de fréquence semble surtout marketing pour laisser de l’air à la 5080.

La carte Asus s’habille d’un triple ventilateur massif, noir souligné de liserés blancs, dos métallique ajouré sur les ailettes et caloducs pour un flux traversant. Occupation : 2,5 slots ; 3 DisplayPort + 1 HDMI ; alimentation 12VHPWR (adaptateur 3×8-broches → 12VHPWR fourni). Nvidia recommande une alimentation 750 W.

Adversaires et jalons synthétiques

Face à la RTX 4080 et à l’AMD Radeon RX 7900 XTX — plus chères et plus anciennes — la 5070 Ti trouve un créneau : des performances proches pour moins cher (les RTX 4070 Ti Super et RX 7900 XT restent, sur le papier, plus compétitives au prix catalogue). Nos 3DMark indiquent une 5070 Ti au niveau ou légèrement au-dessus de la 4080, et potentiellement devant l’offre AMD, même si la 7900 XTX reprend la main dans certains sous-tests. Unigine Superposition les place à égalité, augurant d’un parcours similaire in-game.

Création, IA : des gains mesurables

En Premiere Pro, la 5070 Ti tient la 4070 Ti Super et la 4080, tout en distançant les cartes AMD évaluées sur le net. Sous Blender, la 4080 garde l’avantage (surtout sur la scène Monster), l’écart se réduisant sur Junkshop et Classroom : pour un usage créatif prioritaire, la 4080 demeure pertinente. Côté IA, les tests Procyon LLM (Mistral, PHI, Llama) montrent la 5070 Ti devant la 4070 Ti Super et la 4080 selon les modèles, avec un meilleur débit de tokens et un time-to-first-token contenu, des gains générationnels qui gagneront en sens à mesure que l’IA se démocratise côté client.

Jeux : avec et sans génération d’images

Black Myth: Wukong (prise en charge DLSS 3/FSR 3 et XeSS) met à rude épreuve les GPU : en rendu natif, la 5070 Ti s’incline face à la 5080 et tient la 4080 ; avec frame generation, la 5070 Ti passe devant la 4080, mais la 7900 XTX reprend l’avantage via FSR en 1080p/1440p.

Sur notre panel de jeux “réels” (sans aide IA), la 5070 Ti se situe au coude-à-coude avec la 4080, parfois derrière selon les titres : Cyberpunk 2077, F1 24, Far Cry 6, Call of Duty MW III, Returnal montrent beaucoup d’égalité, avec un léger plus récurrent pour la 4080 en 1080p (CPU-limit), égalité fréquente en 1440p et 4K. Avatar: Frontiers of Pandora demeure l’exception, la 4080 y gardant ~5 % d’avance en moyenne.

Face à la 4070 Ti Super et à la RX 7900 XTX, la 5070 Ti s’impose nettement dans les jeux à ray tracing, handicapant AMD dont le matériel RT est moins abouti (et la 4070 Ti S moins dotée en RT Cores). À l’inverse, en raster pur (sans RT), la RX 7900 XTX revient à hauteur et accroche la 5070 Ti, tout en cédant rarement la tête. À noter : les victoires de la 5070 Ti sur des titres 2018 (Total War: Three Kingdoms, Shadow of the Tomb Raider) sont à relativiser, l’ère du RT s’est généralisée sur les AAA récents.

Consommation, thermals, acoustique

Mesurée à la prise sur une config constante, la 5070 Ti consomme un peu plus que la 4070 Ti Super (~+5 % au maximum), dans la lignée des RTX 50. Le modèle Asus Prime reste tempéré : plus chaud que la 4070 Ti Super et la 4080, mais plus frais qu’une 5080 Founders en jeu, et largement dans la plage sûre.

Valeur, disponibilité et concurrence mouvante

Au regard de son positionnement tarifaire et de ses performances, la RTX 5070 Ti s’impose comme la proposition la plus séduisante de la famille RTX 50 à ce jour : 25 % moins chère que la 5080 pour 11–21 % de performances en moins, soit un rapport prix/ips plus flatteur avec, en prime, un overclocking capable de réduire l’écart.

Alors, on achète?

Pour qui refuse de franchir le cap des CHF 999.- d’une RTX 5080 tout en visant un 1440p haut de gamme et un 4K “raisonnable” (avec upscaling si besoin), la GeForce RTX 5070 Ti constitue un choix de premier plan. En l’état du marché, avec peu de stock et des prix fluctuants, elle domine de facto. Une très bonne carte pour qui en veut le maximum pour son argent!