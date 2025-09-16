Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Dans « La collision », Paul Gasnierenquête sur le tragique accident qui a coûté la vie à sa mère. En 2012, celle-ci décède en plein centre-ville de Lyon après avoir été violemment percutée par une moto-cross conduite sans permis par un petit caïd sous cannabis et adepte de rodéo urbain. Dix ans plus tard, le journaliste (qui travaille notamment pour « Quotidien », la célèbre émission de Yann Barthès), revient sur ce drame familial. Car cet accident c’est aussi la collision entre deux mondes qui d’habitude cohabitent sans jamais se rencontrer. Celui de sa mère, 54 ans, cycliste, ancienne architecte reconvertie en prof de yoga et celui d’un dealer, fils d’immigrés marocains au casier judiciaire déjà bien rempli.

Malgré la douleur et la colère, le fils endeuillé refuse de céder aux discours de l’extrême-droite qui utilise les faits divers pour dénoncer l’immigration et la délinquance. Il décide de se lancer sur les traces de celui qui a fauché la vie de sa mère pour comprendre. D’où vient-il ? Qui est-il ? Quel a été son parcours ? Pourquoi a-t-il ainsi dérapé ? Commence alors une enquête aussi minutieuse que rigoureuse et passionnante. Dossier d’instruction, rencontres avec les avocats, la famille, les témoins ou encore les travailleurs sociaux sans oublier le procès : tout est scruté, analysé, fouillé.

Sobre et distancé, le récit vaut autant pour sa portée intime que politique et sociologique.

Cet ouvrage qui figure sur la première liste du Goncourt est un de nos gros coups de cœur de cette rentrée littéraire.