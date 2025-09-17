Retour sur les annonces de Capcom lors du dernier Nintendo Direct

Partager Facebook

Lors du Nintendo Direct, Capcom a fait sensation en annonçant l’arrivée de Resident Evil Requiem sur Nintendo Switch 2 le 27 février 2026, en même temps que Resident Evil 7 biohazard et Resident Evil Village. De son côté, Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection a révélé sa date de sortie dans une nouvelle bande-annonce émouvante. Par ailleurs, Capcom a également annoncé l’arrivée de la Mega Man Star Force Legacy Collection sur consoles et PC en 2026.

L’annonce de Resident Evil Requiem sur Nintendo Switch 2 a été accompagnée d’une toute nouvelle bande-annonce scénarisée, plongeant les joueurs au cœur du cauchemar qui attend Grace Ashcroft alors qu’elle enquête sur l’hôtel Wrenwood. Le trailer a notamment dévoilé de nouveaux antagonistes, armes et lieux que les joueurs découvriront.

30 ans après l’épidémie de Raccoon City, Resident Evil Requiem suit Grace dans une nouvelle affaire où la jeune analyste du FBI doit échapper aux horreurs qui l’entourent et affronter les souvenirs tragiques liés à la mort de sa mère, Alyssa Ashcroft. Cette nouvelle ère du « survival horror » arrive sur Nintendo Switch 2, PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC via Steam le 27 février 2026.

Resident Evil 7 biohazard Gold Edition et Resident Evil Village Gold Edition seront aussi disponible avec l’ensemble de leur DLC sorties à ce jour.

Embarquez pour une nouvelle aventure passionnante en tant que Cavalier, où vous élèverez et créerez des liens avec des Monsties tout en explorant un monde rempli de dangers, de mystère et d’émerveillement. Deux siècles après une guerre qui a divisé deux royaumes, des Rathalos jumeaux éclosent de façon inattendue d’un seul œuf, déclenchant une histoire de terres interdites et de destins tourmentés.

Que vous soyez un Cavalier chevronné ou que vous vous lanciez dans votre première aventure, Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection offre un voyage passionnant de découverte, d’aventure et de combats exaltants :

Élevez votre équipe : constituez et élevez une collection de Monsties, en formant des liens de parenté avec des Monstres emblématiques de la série Monster Hunter .

: constituez et élevez une collection de Monsties, en formant des liens de parenté avec des Monstres emblématiques de la série . Combattez ensemble : vivez l’expérience d’un système de combat stratégique au tour par tour où Cavaliers et Monsties luttent côte à côte.

: vivez l’expérience d’un système de combat stratégique au tour par tour où Cavaliers et Monsties luttent côte à côte. Un monde enrichi : profitez de graphismes 3D stylisés qui donnent vie au monde de la série Monster Hunter Stories .

: profitez de graphismes 3D stylisés qui donnent vie au monde de la série . Soyez le témoin d’une histoire épique : plongez dans un récit captivant qui s’étend sur deux royaumes et plusieurs générations.

La prochaine aventure de la série Monster Hunter Stories, Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection, sortira officiellement sur Nintendo Switch 2, PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC via Steam le 13 mars 2026

Préparez-vous à un retour vers le passé : la série de RPG d’action de 2006 fait son grand retour ! Pour célébrer le 20e anniversaire de la franchise Mega Man Star Force, les sept jeux des trois principaux titres de la série sont réunis pour former la collection ultime Mega Man Star Force Legacy Collection en 2026.

Les titres inclus dans la collection sont :

Mega Man Star Force Pegasus

Mega Man Star Force Leo

Mega Man Star Force Dragon

Mega Man Star Force 2 Zerker x Ninja

Mega Man Star Force 2 Zerker x Saurian

Mega Man Star Force 3 Black Ace

Mega Man Star Force 3 Red Joker

Rejoignez Geo Stelar et Omega-Xis dans leur combat contre des menaces venues des étoiles dans cette aventure épique. Mêlant action rapide et système de cartes unique, la Mega Man Star Force Legacy Collection offre des combats palpitants et un scénario qui a marqué une génération de fans de Mega Man. Tout en préservant le gameplay original, la collection propose une expérience mise à jour et améliorée. Restez à l’écoute pour plus d’informations.

La Mega Man Star Force Legacy Collection sortira en 2026 sur Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC via Steam. Restez à l’écoute pour d’autres mises à jour sur la page officielle X de Mega Man alors que Capcom prépare l’arrivée de la série Mega Man Star Force pour une nouvelle génération de héros !