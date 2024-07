Avis – GMKtek NucBox G3 Mini PC

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Le GMKtec NucBox G3 est définitivement proposé à un prix attractif pour les utilisateurs débutants, ceux disposant d’un budget limité ou qui souhaitent simplement une machine compacte leur permettant de naviguer sur internet et d’effectuer des tâches bureautiques et multimédia de base.

Le petit boîtier est alimenté par un processeur Intel 12e génération Alder Lake-N100, un choix idéal pour ce type de mini PC car, bien qu’il ne soit pas de spécification supérieure, il est conçu pour gérer efficacement les tâches quotidiennes. Avec ses 4 cœurs et 4 threads, il atteint une vitesse maximale de 3,4 GHz. Nous avons testé de nombreux mini PC parmi les meilleurs, et bien que ce ne soit pas révolutionnaire, il offre une puissance suffisante pour les applications bureautiques de base, la navigation web et les tâches multimédia légères telles que regarder des vidéos et écouter de la musique en streaming.

Les performances du GMKtec NucBox G3 dans les benchmarks comme Crystal Disk, GeekBench et PC Mark soulignent son adéquation pour une utilisation légère à modérée. Les scores Crystal Disk de 1763 MB/s en lecture et 1692 MB/s en écriture indiquent des vitesses impressionnantes pour le transfert et le stockage des données. Les scores GeekBench, avec 933 en test monocœur et 2303 en multicœur, mettent en évidence sa capacité à gérer les applications quotidiennes en douceur, bien qu’il soit limité pour les tâches plus intensives en processeur et en graphique.

En termes de jeu, les limitations du G3 deviennent apparentes. Ses graphiques Intel UHD, bien qu’adéquats pour des tâches graphiques de base, ne conviennent pas pour les jeux haut de gamme ou même de milieu de gamme, comme le montrent les scores Fire Strike et Time Spy. Ce mini PC convient bien aux joueurs occasionnels qui se contentent de titres moins exigeants, mais pour ceux qui cherchent un appareil pour des jeux intensifs, le G3 pourrait ne pas être le choix idéal.

Le design du G3 est un autre point fort, avec une variante de couleur verte luxuriante qui ajoute une touche d’originalité à sa forme compacte. La qualité de fabrication est solide et il est remarquablement léger à seulement 0,79 lb (361g), ce qui le rend très portable. L’option de mise à niveau DIY est une addition bienvenue, avec un accès facile aux emplacements de RAM et de SSD, assurant que l’appareil peut évoluer avec les besoins de l’utilisateur.

Les options de connectivité sur le G3 sont abondantes, avec plusieurs ports USB 3.2, deux HDMI prenant en charge la 4K à 60Hz, et un port Ethernet 2,5G pour une connexion Internet plus rapide. Sa capacité Wi-Fi 6 assure des connexions sans fil rapides et fiables. La sortie audio est limitée à une prise casque de 3,5 mm, ce qui est standard pour la plupart des mini PC.

Fonctionnant sous Windows 11 Pro, le GMKtec NucBox G3 offre une expérience utilisateur familière et intuitive, avec un support supplémentaire pour Linux pour ceux qui préfèrent un environnement open-source. Si vous utilisez l’une des meilleures imprimantes 3D ou des meilleurs graveurs laser, cela pourrait être un excellent choix pour l’atelier. Le GMKtec NucBox G3 Mini PC, déjà attractivement tarifé à 279 $ pour la variante avec 8 Go de RAM et 512 Go de SSD, peut souvent être trouvé à prix réduit chez divers détaillants, y compris directement chez GMKtec ou sur Amazon. Cet aspect abordable renforce considérablement sa proposition de valeur. Le GMKtec NucBox G3 se situe peut-être à l’extrémité économique du marché, mais il présente toujours un design élégant et moderne de mini PC, combinant forme et fonction dans un ensemble compact et léger. Pesant seulement 265g et avec des dimensions de 115mm x 108mm x 44mm, il est à la fois un excellent gain de place sur le bureau avec son faible encombrement et suffisamment petit et léger pour être portable si nécessaire.

Comme d’autres NUC et clients légers de ce type, il offre également une bonne gamme d’options de montage alternatives, permettant de le fixer sur un moniteur, un support ou un mur si nécessaire.

L’extérieur du G3 est fabriqué en plastique de haute qualité, ce qui équilibre la légèreté avec la portabilité et la durabilité. Malgré sa construction tout en plastique, l’unité semble robuste et bien construite. Le design permet également une mise à niveau incroyablement facile si nécessaire, avec le couvercle supérieur qui peut être facilement ouvert, fournissant un accès sans tracas aux composants internes. Cette fonctionnalité est particulièrement bénéfique si vous achetez la version barebones ou souhaitez mettre à niveau le matériel à l’avenir, car elle permet des modifications rapides.

La disposition des ports autour du boîtier améliore l’utilisabilité du G3. À l’avant se trouvent deux ports USB Type-A, et il y a une sélection bien organisée de ports à l’arrière, ce qui aide lors de la configuration du mini PC. Le design des ports du G3 est vraiment bien pensé, en particulier les deux ports HDMI, chacun d’un côté de l’arrière de cette petite machine. Le G3 offre une riche gamme de ports, y compris USB 3.2 pour un transfert de données à haute vitesse, HDMI pour une sortie Ultra HD 4K à 60Hz, et un port Giga LAN 2,5G pour une connectivité réseau câblée rapide. Cette variété d’interfaces répond à divers besoins, permettant des connexions à des moniteurs, des téléviseurs, des systèmes audio, des NAS, des imprimantes et des projecteurs. L’inclusion d’un port de verrouillage Kensington ajoute également une couche de sécurité si nécessaire.

Au cœur du G3 se trouve le processeur Intel 12e génération Alder Lake N100, qui offre des performances accrues et une meilleure efficacité énergétique par rapport à ses prédécesseurs comme le processeur N95. Ce processeur est équipé de 4 cœurs, 4 threads et d’un cache de 6 MB, fonctionnant à une vitesse de 3,4 GHz. La lithographie de 7nm et la puissance thermique (TDP) de 6W de cette puce microscopique en font un processeur économe en énergie mais rapide, adapté au multitâche et aux tâches informatiques quotidiennes telles que Microsoft Office et la navigation web.

Le G3 est équipé de 8 Go de RAM DDR4 à 3200MHz, extensible jusqu’à 32 Go. Il prend en charge M.2 2242 SATA (non inclus) et est livré avec un SSD M.2 2280 de 256 Go, extensible jusqu’à 2 To. L’inclusion de la technologie Wi-Fi 6 et Bluetooth 5.2 assure une connectivité sans fil rapide, étant trois fois plus rapide que le Wi-Fi 5. Le ventilateur de refroidissement et les évents incorporés dans le design aident à maintenir des températures de fonctionnement optimales.

Le G3 offre des capacités de mise en réseau avancées avec le Wi-Fi 6 super-rapide, permettant des vitesses double bande allant jusqu’à 2400Mbps et un Ethernet haute vitesse capable de 2,5Gbps. Ces fonctionnalités assurent des connexions Internet plus rapides et plus stables, que ce soit sans fil ou via une connexion filaire, offrant ainsi de nombreuses options de connexion en fonction de vos besoins.

Avec ses doubles ports HDMI 2.0, le G3 prend en charge deux écrans 4K à 60Hz, ce qui peut encore être utile dans un environnement de travail où vous pouvez vouloir vos documents de travail sur un écran et un navigateur web sur l’autre.

Parmi les autres fonctionnalités notables figurent l’Auto Power On et le Wake On LAN, et il est compatible avec plusieurs systèmes d’exploitation, notamment Linux, Windows 10 et Ubuntu. Les performances du GMKtec NucBox G3 Mini PC, comme indiqué par les résultats des tests, le positionnent comme un performer fiable pour les tâches informatiques quotidiennes, bien qu’avec des limitations dans les applications plus exigeantes.

Pour les tâches standard telles que la navigation web, l’édition de documents et les applications bureautiques de base, le G3 s’avère plus que capable. Ses scores Crystal Disk en lecture et écriture indiquent qu’il peut gérer les transferts de données et les opérations système rapidement, contribuant à une expérience utilisateur fluide pour les tâches quotidiennes telles que la navigation web, le transfert de fichiers et l’utilisation des applications Microsoft Office. Nous avons trouvé qu’il est également parfaitement adapté à la gestion des logiciels de découpe pour l’impression 3D.

En ce qui concerne les applications créatives comme Photoshop, les performances du G3 sont modestes. Ce n’est en aucun cas le meilleur PC pour l’édition de photos – même pas proche. Bien qu’il puisse gérer l’édition de photos de base et les tâches graphiques légères, les scores CineBench suggèrent des limitations dans la gestion des travaux créatifs plus intensifs en processeur, tels que le traitement d’images complexes ou l’exécution des meilleurs logiciels de montage vidéo. Bien que l’édition de base soit possible, la vitesse de rendu sur des séquences vidéo au-dessus de 1080p peut rapidement devenir saccadée avec des images perdues lors de la lecture, nous ne pouvons donc pas le recommander à quiconque cherche le meilleur PC de montage vidéo ou une alternative peu encombrante aux meilleurs ordinateurs portables de montage vidéo