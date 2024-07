Sony présente son kit de nouvelle génération pour les créateurs de contenus : l’appareil vlog ZV-E10 II et l’objectif PZ 16-50mm F3.5-5.6 OSS II

Partager Facebook

Le nouvel appareil de vlog au format APS-C de la gamme Sony ZV Apporte de nouvelles fonctions très demandées ainsi que des mises à jour pratiques à cette caméra hybride très populaire et demandée.

Sony présente le ZV-E10 II, la deuxième génération de son best-seller, l’appareil vlog hybride ZV-E10. Le ZV-E101 de première génération est un incontournable de la gamme d’appareils dédiés à la création de contenus, conçus pour offrir aux créateurs avertis ou non, un outil pratique, compact et polyvalent. Le nouveau ZV-E10 II conserve toutes les caractéristiques de l’original qui ont séduit les créateurs de contenus, comme les Rendus Créatifs, la fonction d’Aperçu de Produit, le Flou d’arrière-plan et l’écran orientable, et apporte une sophistication et une simplicité d’utilisation accrues.

Parmi les améliorations de ce modèle, on retrouve un capteur CMOS Exmor R™ d’environ 26 MP (définition effective) mis à jour et le tout dernier processeur d’images BIONZ XR™ de Sony. Mais également l’autofocus et les capacités d’enregistrement vidéo avec le Réglage Cinematic Vlog2, une nouvelle interface utilisateur au format vertical, une batterie Sony Z à haute capacité mise à jour pour renforcer l’endurance, et une connectivité améliorée pour simplifier la diffusion en direct et les transferts de données. Compact et léger, il tient dans la main et ne pèse qu’environ 377 grammes3.

De plus, Sony annonce également le PZ 16-50mm F3.5-5.6 OSS II, un objectif compact à zoom motorisé conçu pour le format APS-C, qui sera disponible séparément ou en kit avec le ZV-E10 II. Cet objectif de kit revu est léger, il améliore l’autofocus et les performances en vidéo par rapport au modèle de première génération.

Yann Salmon Legagneur, directeur du marketing IP&S chez Sony Europe, explique :

« Depuis le début, l’objectif de la gamme Sony ZV est de créer des appareils extrêmement faciles d’utilisation et capables de produire des résultats d’excellente qualité. Aujourd’hui, la lignée ZV perpétue ce standard, mais le porte au niveau supérieur. Avec les nouveautés du ZV-E10 II, notre but est d’inspirer les créateurs afin qu’ils développent ou réinventent leur style personnel, avec des fonctions comme les Rendus Créatifs et le Réglage Cinematic Vlog. Nous faisons constamment évoluer nos technologies pour aider les créateurs de tout niveau à donner vie à leur vision ».

Créer sa propre esthétique en photo et en vidéo

Le ZV-E10 II propose deux nouvelles fonctions clés, conçues pour produire des contenus à l’esthétique premium directement depuis l’appareil : le Rendu Créatif et le Cinematic Vlog. Le Rendu Créatif permet aux utilisateurs d’améliorer immédiatement leurs images, qu’ils prennent des photos ou des vidéos, en sélectionnant parmi dix options : Standard (ST), Portrait (PT), Neutre (NT), Vif (VV), Vif 2 (VV2), Film (FL), Instantané (IN), High-Key Doux (SH), Noir et Blanc (BW), et Sepia (SE). Chacun de ces rendus peut ensuite être personnalisé et édité à l’aide de huit paramètres différents, permettant aux créateurs de peaufiner leurs contenus. Une fois le rendu paramétré selon ses goûts, le créateur peut l’enregistrer dans l’un des six styles personnalisés de l’appareil afin de le réutiliser facilement.

Le ZV-E10 II permet également aux créateurs de produire des contenus vidéo cinématographiques haut de gamme d’une simple pression sur un bouton grâce au réglage Cinematic Vlog. Celui-ci ajuste automatiquement les proportions du cadre, la cadence d’acquisition et la vitesse de transition de l’AF sur des réglages idéaux pour un enregistrement de vidéos cinématographiques. De plus, les créateurs peuvent améliorer leur contenu à l’aide de cinq « Aspects », comme le S-Cinetone™ qui améliore les tons chair, et appliquer une « Ambiance »4 parmi quatre proposées : celles-ci renforcent des couleurs spécifiques pour maximiser l’expression créative.

Caractéristiques clés du boitier

AF à détection de phase au plan focal sur 759 points 5 avec AF sur l’œil en temps réel pour les humains, les animaux et les oiseaux et suivi en temps réel

avec AF sur l’œil en temps réel pour les humains, les animaux et les oiseaux et suivi en temps réel Capteur CMOS Exmor R rétro-éclairé offrant une association idéale entre sensibilité élevée et bruit réduit, avec une plage de 100 à 32000 ISO 6

Appareils APS-C à objectifs interchangeables, compatible avec plus de 70 objectifs Sony en monture E

Lecture rapide, suréchantillonnage 5,6K compressant une quantité d’informations élevée dans des vidéos 4K époustouflantes jusqu’à 60 im/sv 7

Le Mode Actif 8 de la stabilisation d’image électronique utilise un gyroscope de précision et un algorithme avancé pour mesurer et compenser précisément les vibrations de l’appareil, offrant une stabilisation extrêmement efficace même en 4K et ceci sans sacrifier la mobilité

de la stabilisation d’image électronique utilise un gyroscope de précision et un algorithme avancé pour mesurer et compenser précisément les vibrations de l’appareil, offrant une stabilisation extrêmement efficace même en 4K et ceci sans sacrifier la mobilité Amélioration de la batterie Z (NP-FZ100) de forte capacité, permettant un enregistrement vidéo continu9 jusqu’à 195 minutes par charge

Fonctions supplémentaires pour simplifier la création de contenus

Nouvelle Interface utilisateur verticale, qui bascule automatiquement de l’horizontale à la verticale pour simplifier la création de contenus. Associée à l’écran LCD orientable, elle permet aux utilisateurs de créer et de visionner leurs contenus sous n’importe quel angle

Avec la capture 4K 60p et la possibilité de monter à 120p en qualité Full HD en XAVC-S, l’utilisateur peut enregistrer des séquences en mouvement avec un ralenti stupéfiant jusqu’à 5x (en lecture 24p) à l’aide du mode S&Q 10

La fonction Aperçu de Produit permet de réaliser facilement des vidéos de présentation de produits avec des transitions fluides entre le visage et l’objet à mettre en valeur

Le Flou d’Arrière-plan ajuste la profondeur de champ et crée un bokeh sur le fond d’une simple touche

L’Exposition Automatique à Priorité sur les Visages détecte instantanément les visages et ajuste l’exposition pour optimiser leur luminosité, même en filmant dans des éclairages variables

L’effet Peau Douce lisse et réduit les imperfections de la peau du sujet

La connectivité facile via le port USB 3.2 Type-C® (Super Speed USB 5 Gbps) offre des transferts filaires rapides vers un smartphone ou un PC compatible, et l’application Creators App simplifie la post-production et le partage sur les réseaux sociaux 11

Des séquences en Time-lapse 12 peuvent être réalisées dans l’appareil, avec un intervalle d’exposition de 1 à 60 secondes 13

peuvent être réalisées dans l’appareil, avec un intervalle d’exposition de 1 à 60 secondes Le micro intégré avancé à 3 capsules offre une directivité réglable (comme sur le ZV-E1) afin de capturer un son clair d’excellente qualité. L’utilisateur peut sélectionner « Auto » ou choisir une directivité « Avant », « Arrière » ou « Omnidirectionnelle », selon l’environnement et la situation d’enregistrement

Un coupe-vent est fourni avec l’appareil pour réduire le souffle lors de tournages en conditions venteuses

La griffe Multi-Interface (MI) permet, au besoin, de connecter facilement un micro externe pour étendre les possibilités audio

Diffusion en direct grâce à la connectivité Wi-Fi 5 GHz 14

Fonctions destinées à améliorer l’accessibilité : Lecteur d’Écran de Sony15, qui lit à haute voix les menus et les écrans de lecture vidéo afin de simplifier l’utilisation, et une loupe d’affichage pour les menus

Conçu en pensant à l’impact environnemental

Le boîtier du ZV-E10 II est fait de matériaux recyclés, notamment de SORPLAS™16, réduisant l’impact environnemental du produit sans sacrifier sa fonctionnalité. L’emballage individuel est constitué du papier recyclé exclusif de Sony, qui utilise des matériaux tels que le bambou, la fibre de canne à sucre et le papier recyclé collecté sur le marché. Au cours des 11 dernières années, Sony a remplacé environ 395 tonnes17de plastique vierge par des plastiques recyclés dans ses appareils photo et ses caméras numériques.

Principales caractéristiques du polyvalent PZ 16-50mm F3.5-5.6 OSS II

Le PZ 16-50mm F3.5-5.6 OSS II est le 75e objectif de Sony en monture E. C’est l’objectif de kit idéal pour le nouveau ZV-E10 II, grâce à sa compacité et à sa plage focale polyvalente (focale équivalente en plein format 35 mm : 24-75 mm). Grâce à une conception optique efficace reposant sur quatre éléments asphériques et un élément en verre ED (dispersion extra-faible), il offre une résolution élevée. La distance minimale de mise au point de 25 cm (9,8 in) au grand-angle et 30 cm (11,8 in) au téléobjectif et le rapport de reproduction maximal de 0,215x offrent une excellente polyvalence pour saisir des détails en gros plan. Le PZ 16-50mm F3.5-5.6 OSS II est télescopique, avec une longueur d’environ 31,3 mm (1,25 in) lorsque l’appareil est éteint. Sa compacité et son poids réduit à environ 107 grammes (3,8 oz) en font un objectif portable parfait pour la prise de vue au quotidien.

Le zoom motorisé fluide et pratique est idéal pour le tournage de vidéos et l’autofocus reste disponible même pendant le changement de focale. La stabilisation optique intégrée collabore avec la stabilisation mécanique du boîtier18, y compris le Mode Actif, afin de réduire le flou dans les films. Le PZ 16-50mm F3.5-5.6 OSS II supporte la compensation de la variation du cadrage par le boîtier19 afin de réduire les changements de champ de vision lors de la mise au point, assurant un cadrage stable et une vidéo fluide.

Prix et disponibilité

L’appareil photo ZV-E10 II et l’objectif E PZ 16-50MM F3.5-5.6 OSS II seront commercialisés fin juillet 2024.

Prix conseillés à titre indicatif :