Avis : Google Pixel 8a, il a tout d’un grand!

Google a récemment dévoilé son dernier smartphone, le Google Pixel 8a, une tradition annuelle depuis 2019 pour offrir une version abordable de son modèle phare.

Cette année ne fait pas exception, et le Pixel 8a est déjà considéré comme un bijou technologique incontournable, embarquant toutes les dernières innovations en intelligence artificielle de Google pour la photo, le son et la recherche, tout en conservant un excellent rapport qualité-prix.

Le design séduisant du Pixel 8a, avec son châssis en aluminium poli et son dos en plastique mat disponible en plusieurs coloris, cache une robustesse certifiée IP67 contre les chocs, les éclaboussures et la poussière. De plus, Google met l’accent sur la durabilité en utilisant des matériaux recyclés dans la fabrication du téléphone, y compris pour le boîtier et la barre du module photo.

Google rejoint les constructeurs soucieux de l’environnement et nous propose des composants issus de matériaux recyclés:

Fabriqué avec au moins 24 % de matériaux recyclés (pourcentage basé sur le poids du produit)

Boîtier et barre du module photo constitués à 100 % d’aluminium recyclé

Façade arrière constituée à 76 % de plastique recyclé

Emballage dépourvu de plastique à 100 %

Sur le plan de l’affichage, le Pixel 8a impressionne avec son écran OLED de 6,1 pouces offrant une luminosité maximale de 2000 nits et un taux de rafraîchissement de 120 Hz, tandis que la puce Tensor G3 de Google assure des performances élevées et des fonctionnalités IA avancées, notamment dans la photographie.

En parlant de photographie, le Pixel 8a excelle avec son double appareil photo comprenant un capteur principal de 64 Mpx et un ultra-grand-angle de 13 Mpx, offrant des fonctionnalités avancées propulsées par l’IA telles que la Retouche Magique et l’Éclairage Portrait.

Voici un aperçu des innovations en matière de photographie propulsées par l’IA qui font du Pixel 8a un appareil d’exception :

Retouche Magique et Gomme Magique: Ces outils permettent aux utilisateurs d’éliminer les objets indésirables ou de retoucher leurs photos pour obtenir l’image parfaite, tout cela en quelques touches.

Ces outils permettent aux utilisateurs d’éliminer les objets indésirables ou de retoucher leurs photos pour obtenir l’image parfaite, tout cela en quelques touches. Meilleure Prise et Anti-Flou: Améliorent automatiquement la netteté des prises de vue, réduisant les effets du mouvement pour des images claires et précises.

Améliorent automatiquement la netteté des prises de vue, réduisant les effets du mouvement pour des images claires et précises. Real Tone et Visage Net: S’assurent que tous les tons de peau sont reproduits fidèlement et que les visages sont toujours nets, même en mouvement.

S’assurent que tous les tons de peau sont reproduits fidèlement et que les visages sont toujours nets, même en mouvement. Éclairage Portrait et Mode Portrait: Ajustent l’éclairage et isolent le sujet pour des portraits d’une qualité professionnelle.

Ajustent l’éclairage et isolent le sujet pour des portraits d’une qualité professionnelle. Vision de Nuit et Astrophotographie : Permettent de capturer des détails incroyables même dans des conditions de faible luminosité, transformant la nuit en jour.

: Permettent de capturer des détails incroyables même dans des conditions de faible luminosité, transformant la nuit en jour. Zoom Haute Résolution et Ultra HDR : Offrent des détails incroyables à grande distance et une gamme dynamique étendue pour des images vibrantes même dans des conditions de contraste élevé.

: Offrent des détails incroyables à grande distance et une gamme dynamique étendue pour des images vibrantes même dans des conditions de contraste élevé. Exposition Longue et Live HDR+: Permettent des captures créatives telles que des filés de lumière ou des paysages naturels avec une gamme dynamique améliorée en temps réel.

Le téléphone propose également des options innovantes comme le Dossier Verrouillé et le mode Panorama, enrichissant les possibilités créatives des utilisateurs grâce à l’IA. Avec une autonomie de batterie de 4492 mAh, jusqu’à 72 heures en mode Ultra économiseur, et sept ans de mises à jour d’Android et de sécurité, le Pixel 8a promet une expérience utilisateur complète.

À un prix de lancement attractif de CHF 499, le Pixel 8a est encore plus avantageux avec des offres promotionnelles, le positionnant comme le meilleur choix pour ceux qui recherchent des performances de haut niveau à un prix abordable, tout en s’approchant des performances du Pixel 8 Pro testé il y a peu dans ces colonnes. En résumé, le Google Pixel 8a se distingue comme un prodige technologique offrant un design élégant, des fonctionnalités avancées et un prix accessible, en faisant le compagnon idéal pour les passionnés de technologie en 2024.