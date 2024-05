Claude AI d’Anthropic disponible en app iOS

Partager Facebook

Anthropic a libéré son chatbot IA, Claude, sur iOS, marquant ainsi une nouvelle étape dans sa compétition avec ChatGPT.

L’application officielle de Claude est désormais disponible au téléchargement sur l’App Store, offrant aux utilisateurs une expérience complète similaire à celle sur le web. Les fonctionnalités incluent l’analyse d’images, l’aide au brainstorming et la possibilité d’utiliser des images de la bibliothèque de photos de l’iPhone ou de prendre de nouvelles photos pour une analyse immédiate. Les utilisateurs professionnels peuvent également accéder à des fonctionnalités premium, telles que la sélection de modèle et une augmentation significative de la limite de messages. Anthropic souligne la synchronisation entre l’application web et mobile, permettant aux utilisateurs de passer facilement de leur ordinateur de bureau à leur iPhone sans perdre leur travail en cours. Cependant, les utilisateurs doivent être prudents lors du téléchargement, car des applications alternatives risquent de collecter des données personnelles. En parallèle, Anthropic propose un nouvel abonnement Teams pour Claude, offrant une version premium du chatbot IA à un prix abordable pour les équipes. Pour l’instant, aucune mention n’a été faite concernant une version Android de l’application.