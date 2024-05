Samsung Music Frame, le cadre photo qui joue de la musique, est disponible dès maintenant dans le commerce suisse 

Partager Facebook

Le tout nouveau Samsung Music Frame est désormais disponible en Suisse. Ce haut-parleur stylé en forme de cadre photo allie technologie et design et offre un son Hi-Fi sans fil avec des fonctions intelligentes dans un design personnalisable.

Samsung lance dans le commerce suisse le dernier-né de la famille The Frame : le Music Frame est un haut-parleur au format disque qui peut être équipé de photos personnelles ou d’œuvres d’art ainsi que d’un cadre au choix. Contrairement au téléviseur The Frame qui, lorsqu’il est éteint, lit des œuvres d’art numériques et des formats de médias, le Music Frame lit de la musique et offre, en tant que source audio autonome ou en complément d’autres appareils Samsung, une expérience sonore puissante et immersive pour les amateurs de musique de tous genres.

Une expérience sonore qui dépasse le cadre de la musique

Derrière sa taille compacte, le cadre musical cache six haut-parleurs intégrés et un guide d’ondes qui permettent au son de remplir toute la pièce. Quel que soit le format audio pour lequel le cadre musical est utilisé en priorité, l’appareil adapte toujours le son au contenu, des basses profondes aux solos de soprano, grâce à l’Adaptive Sound. La technologie SpaceFit Sound Pro se charge du réglage acoustique fin en fonction de la configuration de chaque pièce. Et même dans un environnement bruyant, les voix faibles restent toujours claires et intelligibles grâce à l’Active Voice Amplifier.

Un design individuel avec une touche personnelle

Visuellement, le Music Frame attire tous les regards. Bien camouflé en cadre photo classique, il s’intègre parfaitement et harmonieusement dans tous les styles d’intérieur, qu’ils soient minimalistes ou extravagants, contrairement aux haut-parleurs et aux boîtes à musique ordinaires. Outre le cadre1, les utilisatrices et utilisateurs peuvent insérer leurs propres photos et œuvres d’art ou un panneau artistique2 selon leurs propres goûts. Le Music Frame devient ainsi une œuvre d’art personnalisée qui s’intègre parfaitement dans les quatre murs de l’utilisatrice ou de l’utilisateur. Selon les besoins et l’espace disponible, le Music Frame peut être monté au mur, posé sur une étagère ou positionné à l’aide d’un pied.

Compatible avec les applications de streaming musical et d’autres appareils

Le Music Frame allie technologie et design. Il est compatible avec toutes les applications courantes de streaming musical ainsi qu’avec les smartphones et autres haut-parleurs. Amazon Alexa3 est déjà intégré, de sorte que le Music Frame peut également être utilisé à tout moment comme assistant vocal intelligent et pour commander les appareils électroménagers via SmartThings4.



Qu’il s’agisse de podcasts, de livres audio, de flux radio ou de votre album préféré en boucle, le Music Frame vous permet de profiter de vos formats audio sans être interrompu par des appels ou des notifications. En un tour de main, le haut-parleur devient en outre un élément essentiel du home cinéma personnel. En le connectant à un téléviseur Samsung5 ou à une barre de son prise en charge par la technologie Q-Symphony6, le son de différents appareils est synchronisé pour une expérience de son surround complète. Le Music Frame peut être connecté sans fil via Wi-Fi7 et commandé confortablement à l’aide d’un smartphone tout en offrant l’ambiance d’une pièce bien rangée.

Disponibilité et prix

Le Samsung Music Frame est disponible en Suisse dès maintenant au prix de 499 CHF (prix de vente conseillé) en Black.