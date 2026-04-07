Avis – Huawei Watch GT Runner 2 : une montre sport ultra complète pour les coureurs exigeants

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Huawei frappe fort avec sa Watch GT Runner 2, une smartwatch sportive dotée de métriques avancées, d’un GPS ultra précis et d’une autonomie impressionnante.

Avec la Huawei Watch GT Runner 2, Huawei franchit un cap décisif sur le marché des montres sportives. Développée en collaboration avec le légendaire marathonien Eliud Kipchoge, cette smartwatch dédiée à la course à pied ambitionne de rivaliser avec les références de Garmin, tout en affichant un tarif nettement plus accessible.

GPS multibande, puissance de course, seuil lactique en temps réel, cartographie intégrée… sur le papier, la fiche technique impressionne. Mais cette promesse se vérifie-t-elle sur le terrain ?

Une montre sportive élégante et ultra légère

Dès la prise en main, la Huawei Watch GT Runner 2 séduit par la qualité irréprochable de sa conception. Son boîtier en titane Grade 5, inspiré de l’aérospatial, allie robustesse et légèreté dans un format particulièrement fin (10,7 mm d’épaisseur).

Avec seulement 34,5 grammes sur la balance (43,5 g avec bracelet), elle se positionne parmi les montres sportives les plus légères du marché, surpassant même certaines concurrentes en polymère.

Son design, à mi-chemin entre montre connectée et montre sportive, se distingue par des accents colorés modernes qui tranchent avec l’austérité habituelle du segment. Un parti pris esthétique qui séduira les sportifs, mais moins adapté à un usage formel.

Confort optimal et ergonomie pensée pour la course

Pensée pour les longues sessions d’entraînement, la montre se fait rapidement oublier au poignet. Le bracelet tissé AirDry, respirant et ajustable via velcro, garantit un maintien précis, essentiel pour la fiabilité des mesures.

L’écran AMOLED de 1,32 pouce, protégé par un verre Kunlun de seconde génération, offre une luminosité exceptionnelle de 3 000 nits. Résultat : une lisibilité parfaite, même en plein soleil.

La navigation repose à la fois sur un écran tactile réactif et sur deux boutons physiques, dont une couronne rotative particulièrement efficace en situation de course. Un choix ergonomique pertinent pour les sportifs.

Un écosystème complet… mais encore fermé

La montre s’appuie sur l’application Huawei Health, qui centralise données de santé, entraînements et paramètres. L’expérience est fluide, riche et cohérente, notamment grâce à l’intégration de plans d’entraînement intelligents et d’un coach IA.

Toutefois, cet écosystème reste relativement fermé, avec une absence notable d’applications tierces, contrairement aux montres sous Wear OS. De même, l’absence de connectivité cellulaire limite son autonomie complète sans smartphone.

Des performances sportives de haut niveau

C’est sur le terrain que la Huawei Watch GT Runner 2 révèle toute son ambition. Son module GPS double fréquence (L1/L5), couplé à une antenne flottante 3D innovante, offre une précision remarquable, y compris en environnement urbain complexe.

Le capteur cardiaque TruSense se montre également très fiable, capable de suivre avec précision les variations d’intensité, notamment lors des entraînements fractionnés.

Mais la véritable avancée réside dans l’intégration de la puissance de course sans capteur externe, ainsi que dans l’analyse en temps réel du seuil lactique. Des métriques habituellement réservées aux montres haut de gamme.

La montre propose également des outils avancés : prédictions de performance, gestion de la charge d’entraînement, temps de récupération et mode marathon intelligent, développé avec Eliud Kipchoge.

Cartographie et navigation : un atout rare à ce prix

Autre point fort, la présence de la cartographie intégrée via Petal Maps, avec guidage GPS directement depuis la montre. Une fonctionnalité encore rare dans cette gamme tarifaire.

Le système de navigation inertielle XDR prend également le relais en cas de perte de signal, garantissant une continuité des données même dans les tunnels ou zones couvertes.

Une autonomie parmi les meilleures du marché

L’un des arguments les plus convaincants reste l’autonomie. Grâce à une batterie haute densité de 540 mAh, la montre tient aisément une semaine en usage intensif (GPS, suivi santé, écran always-on).

Une performance remarquable, rarement égalée sur les montres sportives à ce niveau de prix.

Verdict : une alternative crédible à Garmin

La Huawei Watch GT Runner 2 réussit un pari audacieux : proposer une montre running premium à un tarif inférieur à 400 euros.

Entre précision GPS, métriques avancées, confort exceptionnel et autonomie solide, elle s’impose comme une alternative sérieuse aux modèles Garmin, souvent bien plus onéreux.

Certes, quelques limitations subsistent, absence de LTE, écosystème fermé, cadrans parfois trop colorés, mais elles restent secondaires face à l’ensemble des prestations proposées.

Pour les coureurs exigeants à la recherche d’une montre performante, légère et abordable, la Watch GT Runner 2 s’impose comme l’une des références incontournables de 2026. Prix indicatif : CHF 409.-