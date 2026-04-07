« Yellow Letters » au cinéma !

Alexia Cerutti 7 avril 2026 Au cinéma, Cinéma, Critiques de films, Films notés, Films/DVD, News, Toute l'actu, Une Laisser un commentaire

Derya et Aziz sont un couple d’artistes acclamés : Aziz est un dramaturge engagé, professeur de théâtre, et Derya est la vedette de ses pièces. Avec leur fille Ezgi, âgée de quatorze ans, ils mènent une vie heureuse à Ankara jusqu’à ce que leur position critique à l’égard du gouvernement les mette dans le collimateur des autorités. Du jour au lendemain, tous deux perdent leur emploi.

Film sur la censure d’Etat et ses conséquences en Turquie « Yellow Letters » a été sacré Ours d’or à la Berlinale 2026. Le réalisateur turc Ilker Çatak lève le voile sur les mécanismes insidieux de l’autoritarisme qui finissent le plus souvent par épuiser les citoyens tentés par la révolte. Magnifiquement porté par ses interprètes, ce mélodrame politique tendu bénéficie d’une superbe mise en scène très théâtrale. Il offre aussi une réflexion sur l’engagement artistique. Un film fort à voir absolument !

Yellow Letters

Un film de Ilker Çatak

Avec Özgü Namal, Tansu Biçer, Aziz Çapkurt, Yusuf Akgün, Leyla Smyrna Cabas, Ipek Bilgin

Distributeur : Filmcoopi Zürich

Durée : 128 minutes

Age légal : 12 ans

Age suggéré : 14 ans

Date de sortie : mercredi 1er avril 2026

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A propos Alexia Cerutti

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