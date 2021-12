Ecrivez l’histoire des Trois Royaumes dans DYNASTY WARRIORS 9 Empires !

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Le jeu est actuellement en cours de développement et sera disponible dès le 15 février 2022 sur Nintendo Switch™, Xbox Series X|S, Xbox One, PC via Steam®, PlayStation®4, ainsi qu’en téléchargement sur PlayStation®5*. Ce nouvel épisode sera également disponible sur Google Stadia™ à une date qui sera annoncée ultérieurement.

DYNASTY WARRIORS 9 Empires ajoute des éléments tactiques et stratégiques en plus de l’action à 1 contre 1000 de la fameuse série DYNASTY WARRIORS de KOEI TECMO. Ceci permet aux joueurs de vivre les combats non seulement sur le champ de bataille, mais aussi à travers un impressionnant système de simulation politique avec pour objectif de conquérir la Chine antique. Le jeu comprend des scénarios qui transportent les joueurs à différentes périodes, leur permettant de vivre des moments historiques comme la rébellion des Turbans jaunes et la Bataille de Chibi. S’il est possible de revivre des périodes historiques, il n’est cependant pas nécessaire de réécrire l’histoire à l’identique pour l’emporter. Les fans seront maître de leur propre histoire des Trois Royaumes, par exemple en unifiant la Chine tout en gardant des officiers comme Wu en vie, en rassemblant leurs officiers préférés sous la même bannière, ou encore en déclenchant une rébellion pour prendre le contrôle de la carte !

En fonction de leur style de jeu, les joueurs seront récompensés par un des six titres possibles selon leur réputation. Lorsqu’ils reçoivent leur titre, leur affinité avec les autres officiers changera et il y aura des événements spéciaux pour mettre en avant les meilleurs et les pires d’entre eux. Au fil des événements, ils pourront assister à de véritables drames humains. En renforçant leurs relations avec leurs officiers préférés, ils peuvent non seulement les épouser, mais également avoir un enfant qui pourra grandir et devenir un officier, ce qui permettra aux joueurs de rejouer en mode Conquête, mais en incarnant cette fois-ci ce nouvel officier qu’ils auront vu grandir durant leur partie.

KOEI TECMO Europe a également annoncé qu’une démo de DYNASTY WARRIORS 9 Empires sera disponible peu avant le lancement du jeu, début 2022. Dans la démo, les joueurs pourront découvrir les nouveaux sièges du château évolués, avec notamment des combats d’invasion ou de défense. Les fans pourront essayer la version complète du mode édition du jeu, pour modifier les capacités des nouveaux officiers avant la sortie du jeu. Les données des officiers modifiés pourront être transférées de la démo vers le jeu complet, si vous jouez à la démo et au jeu final sur la même plateforme.