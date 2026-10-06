Avis – Leapmotor B05 : 482 km d’autonomie et un prix canon pour bousculer la concurrence

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Avec 218 ch, une généreuse habitabilité et une recharge rapide particulièrement efficace, la Leapmotor B05 possède déjà de solides arguments. Mais avec un tarif de CHF 25900.-, la nouvelle compacte électrique chinoise pourrait surtout rebattre les cartes face aux MG4, Kia EV4 et Peugeot E-308.

Longtemps cantonnée à une présence relativement confidentielle en Europe par l’intermédiaire d’importateurs indépendants, Leapmotor a changé de dimension depuis son rapprochement avec Stellantis.Le constructeur chinois poursuit désormais son offensive avec la B05, une compacte 100 % électrique étroitement dérivée du B10. Avec son habitabilité généreuse, ses 218 ch, une autonomie annoncée jusqu’à 482 km et, surtout, une politique tarifaire particulièrement agressive, cette nouvelle venue pourrait rapidement devenir l’une des propositions les plus difficiles à ignorer de sa catégorie.

Une compacte électrique aux dimensions presque familiales

Avec 4,43 m de longueur et un empattement particulièrement généreux de 2,74 m, la Leapmotor B05 évolue clairement dans la partie supérieure du segment des compactes. Un gabarit conséquent qui profite directement aux occupants.

L’espace disponible à l’arrière constitue ainsi l’un des principaux arguments de la B05. Les passagers installés aux places latérales bénéficient d’assises confortables et suffisamment creusées, tandis que l’empattement permet de dégager une belle aisance pour les jambes. La place centrale apparaît logiquement moins accueillante, notamment en raison de son assise plus haute et de la présence de l’accoudoir dans le dossier, mais elle demeure exploitable pour des trajets occasionnels. Des buses d’aération réglables et plusieurs ports USB complètent un environnement arrière plutôt soigné.

Cette générosité envers les passagers ne se retrouve toutefois pas totalement au niveau du coffre. Leapmotor annonce seulement 345 litres sous tablette et jusqu’à 1 400 litres une fois la banquette rabattue. À titre de comparaison, une Kia EV4 revendique 415 litres, contre 412 litres pour une Peugeot E-308. Dans la pratique, la soute de la B05 reste heureusement suffisamment large et profonde pour répondre aux besoins quotidiens.

La modularité se montre en revanche assez conventionnelle : la banquette se rabat depuis l’habitacle, le compartiment aménagé sous le plancher manque d’espace pour accueillir facilement les câbles de recharge et, contrairement au B10, aucun coffre supplémentaire ne prend place sous le capot avant. Un choix regrettable pour une voiture électrique de ce gabarit.

Un habitacle moderne dominé par les écrans

À bord, la Leapmotor B05 prend ses distances avec son cousin B10 grâce à une console centrale plus enveloppante. Celle-ci accueille notamment un emplacement bien dessiné pour la recharge sans fil du smartphone ainsi que deux porte-gobelets. Plus bas, un espace de rangement supplémentaire est proposé, même si son accessibilité laisse à désirer.

La planche de bord reprend en revanche l’architecture du B10. Face au conducteur se trouve un combiné numérique de 8,8 pouces solidaire de la colonne de direction, tandis que le centre de l’habitacle est occupé par une imposante dalle tactile de 14,6 pouces.

L’ensemble mise sur une présentation minimaliste et très numérique. Une philosophie séduisante visuellement, mais qui entraîne également son lot de concessions ergonomiques. Leapmotor a pratiquement fait disparaître les commandes physiques, obligeant le conducteur à passer par l’écran central pour modifier nombre de réglages courants. Une multiplication des manipulations tactiles qui conduit trop souvent à détourner le regard de la chaussée, avec pour conséquence paradoxale le déclenchement régulier du système de surveillance de l’attention.

L’écran lui-même convainc davantage. Malgré des reflets parfois prononcés sous un soleil généreux, l’interface se montre fluide, réactive et correctement définie. Le système repose sur un environnement logiciel développé par Leapmotor et sur une puce Qualcomm Snapdragon 8155. Le planificateur d’itinéraire demeure cependant perfectible : le calcul d’un parcours et la sélection des bornes de recharge réclament encore davantage de patience que chez les références du marché.

Une dotation particulièrement généreuse

L’équipement constitue l’un des arguments majeurs de cette B05. La déclinaison Design, seule disponible en Suisse, dispose notamment d’un toit panoramique en verre, des sièges électriques et chauffants habillés d’éco-cuir, d’un capteur de pluie ainsi que d’un système audio à douze haut-parleurs. La panoplie d’aides électroniques à la conduite est, quant à elle, proposée de série et se veut assez discrète, heureusement.

218 ch et une propulsion nettement plus convaincante

Construite autour de la plateforme Leap 3.5, la Leapmotor B05 adopte une architecture propulsion. Son moteur électrique synchrone à aimants permanents est installé sur le train arrière et développe 160 kW, soit 218 ch, pour un couple maximal de 240 Nm.

Leapmotor cherche manifestement à donner une coloration dynamique à sa compacte électrique. Un mode Sport est ainsi proposé, accompagné d’un Launch Control dont la mise en scène graphique ne manque pas d’originalité. Son intérêt demeure néanmoins relatif avec ce niveau de puissance.

Le 0 à 100 km/h est expédié en 6,7 secondes. Une valeur tout à fait honorable compte tenu des 1 837 kg, mais les sensations restent relativement policées. La puissance arrive progressivement et sans brutalité, si bien que la B05 ne procure jamais véritablement l’impression d’être une sportive.

Elle se révèle néanmoins nettement plus plaisante à conduire que le Leapmotor B10. Développée initialement en Chine, la compacte a bénéficié d’un important travail d’adaptation pour le marché européen dans les installations de Stellantis. Amortisseurs, barres antiroulis et calibrage des commandes ont notamment été revus.

Le résultat apparaît convaincant. La B05 offre un comportement sain et suffisamment précis pour rendre les routes sinueuses agréables, même si une direction davantage consistante aurait permis de mieux exploiter les qualités du châssis.

Plus agile sur route, légèrement ferme en ville

La direction légère devient en revanche un avantage lorsqu’il faut se faufiler dans les rues étroites ou manœuvrer. La suspension peut toutefois transmettre quelques mouvements secs aux occupants sur les revêtements dégradés, un phénomène probablement accentué par les jantes de 19 pouces équipant notre modèle d’essai.

Plusieurs niveaux de récupération d’énergie sont proposés afin d’adapter le freinage régénératif aux préférences du conducteur. Trois intensités peuvent être sélectionnées, auxquelles s’ajoute un mode One-Pedal capable d’amener la voiture jusqu’à l’arrêt complet.

Là encore, l’ergonomie entièrement numérique montre ses limites. Aucune palette derrière le volant ni touche dédiée ne permet de modifier rapidement le niveau de régénération : tout passe par l’écran tactile central. Une solution qui privilégie l’esthétique minimaliste au détriment de l’intuitivité.

Jusqu’à 482 km d’autonomie WLTP

La B05 reprend l’essentiel de la chaîne de traction du B10, mais adapte la capacité de ses batteries. L’auto reçoit une batterie CATL de 67,1 kWh bruts, soit environ 64 kWh réellement exploitables selon les mesures effectuées lors de cet essai.

Avec cette configuration, Leapmotor annonce jusqu’à 482 km d’autonomie selon le cycle WLTP et une consommation homologuée de 15,9 kWh/100 km.

Notre prise en main, permet d’obtenir une indication. Sur un parcours dépourvu d’autoroute, l’ordinateur de bord affichait 17,0 kWh/100 km. Sur voie rapide, avec plusieurs ralentissements, la moyenne est montée à 19,7 kWh/100 km.

Ces valeurs permettraient théoriquement de parcourir respectivement environ 380 et 335 km en exploitant l’intégralité de la batterie. Dans des conditions plus représentatives, on peut raisonnablement envisager autour de 400 km en utilisation mixte et environ 300 km sur autoroute à 120 km/h.

Une recharge rapide parmi les meilleures de sa catégorie

Leapmotor soigne davantage encore le chapitre de la recharge. La B05 reçoit de série un chargeur embarqué AC de 11 kW ainsi que la fonction V2L, qui permet d’alimenter des appareils électriques externes grâce à un adaptateur.

En courant continu, la charge monte à 68 kW. Leapmotor annonce 17 minutes pour passer de 30 à 80 %, tandis que les données communiquées sur certains marchés européens évoquent 24 minutes pour réaliser un 10 à 80 %.

Ce que nous avons pu vérifier lors de cette prise en main sur des bornes proposant une recharge à 150 kW au maximum. Avec une moyenne susceptible d’évoluer autour de 110 kW durant un 10 à 80 %, la B05 viendrait se rapprocher d’une Kia EV4 Long Range et dépasserait bon nombre de ses concurrentes directes. Cette faculté à récupérer rapidement plusieurs centaines de kilomètres d’autonomie pourrait compenser une efficience qui n’atteint pas tout à fait celle des meilleures références du marché.

Une Leapmotor B05 homogène et réellement polyvalente

Spacieuse, correctement confortable, bien équipée et plaisante à conduire, la Leapmotor B05 réunit finalement la plupart des qualités attendues d’une compacte électrique familiale. Son coffre relativement modeste compte tenu de ses dimensions constitue l’un de ses principaux défauts, tout comme une ergonomie tactile parfois excessive et certaines commandes manquant encore de consistance.

Mais l’ensemble apparaît remarquablement homogène. La B05 dispose d’une autonomie suffisante pour dépasser le simple cadre des déplacements quotidiens et sa recharge rapide devrait lui permettre d’aborder sereinement les longs parcours autoroutiers.

Plus encore, le travail effectué pour adapter son châssis aux attentes européennes porte ses fruits. Sans devenir la sportive que certains artifices voudraient suggérer, cette propulsion de 218 ch se montre suffisamment dynamique pour procurer un réel agrément de conduite.

Un tarif capable de bouleverser le marché des compactes électriques

C’est toutefois au moment d’aborder la question du prix que la Leapmotor B05 dévoile son argument le plus redoutable. Affiché à CHF 25900.-, elle vient largement bousculer la concurrence.

À de tels niveaux tarifaires, la comparaison devient particulièrement douloureuse pour les constructeurs européens et coréens

La Leapmotor B05 n’a donc pas besoin d’être la meilleure compacte électrique dans chaque discipline pour convaincre. Elle préfère accumuler les qualités : beaucoup d’espace à bord, 218 ch transmis aux roues arrière, une autonomie convenable, une recharge rapide performante et une dotation technologique généreuse. Mais surtout, elle associe toutes ces prestations à un prix qui change radicalement la lecture de ses quelques défauts.