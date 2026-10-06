« La femme au foyer » : un thriller domestique addictif et efficace

Alexia Cerutti 6 octobre 2026 Littérature, News, Toute l'actu, Une Laisser un commentaire

Si vous aimez les thrillers domestiques addictifs, alors « La femme au foyer »  de Natalie Barelli est pour vous. L’histoire se déroule dans une banlieue huppée de Beverly Hills.

Jodie, femme au foyer et cuisinière accomplie vient d’épouser Roy, un psychologue célèbre et richissime. Ce dernier a perdu Deborah, sa femme quelques mois auparavant. Tout le monde parle d’un suicide. Mais Jodie est persuadée que Roy a tué Deborah. Elle n’a qu’une obsession : prouver que son mari , est en réalité un assassin. Pour cela, elle est prête à tout.

L’intrigue bien que tirée par les cheveux, nous embarque dès la première page, ne nous laissant aucun répit jusqu’à la dernière ligne. Derrière des apparences parfaites, tout le monde a un secret bien gardé et possède l’art de la manipulation. L’intrigue se déroule quasiment entièrement entre les murs de la majestueuse maison de Roy et Jodie. Le huis-clos renforce chez le lecteur un sentiment de pesanteur, d’oppression et d’anxiété. Par ailleurs, les chapitres courts, l’écriture fluide, la tension montant crescendo, les rebondissements et fausses pistes à foison  constituent autant d’ingrédients qui font de ce roman un véritable page turner. A recommander aux amateurs du genre !

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