Avis – Lexus RZ 450e : la première incursion électrique de la marque nippone à l’épreuve du réalisme

Avec le RZ 450e, Lexus signe son premier SUV conçu dès l’origine comme 100 % électrique. Alliance de raffinement, d’innovations technologiques et de confort maison, ce modèle promet une expérience singulière, mais se heurte à la réalité d’une autonomie perfectible et d’une concurrence redoutable.

Premier modèle conçu dès l’origine comme un véhicule 100 % électrique, le Lexus RZ 450e illustre l’entrée de la firme japonaise dans une ère nouvelle, portée par des ambitions technologiques et stylistiques assumées. Basé sur la plateforme e-TNGA, déjà exploitée par Toyota (BZ4X) et Subaru (Solterra), ce SUV haut de gamme entend toutefois se distinguer par une identité fidèle à l’ADN de Lexus : raffinement, confort et agrément de conduite.

Une mécanique électrifiée entre puissance et pragmatisme

Sous sa silhouette élancée, le RZ embarque une double motorisation cumulant 313 ch (230 kW) : 204 ch à l’avant et 109 ch à l’arrière. Cette architecture repose sur le nouvel e-Axle, un ensemble regroupant moteur, transmission et électronique de puissance, coordonné par le système de transmission intégrale Direct4. Celui-ci module automatiquement la répartition du couple entre les essieux pour optimiser stabilité et dynamisme.

L’ensemble est alimenté par une batterie de 71,4 kWh, offrant une autonomie annoncée de 435 km en configuration optimale. La consommation oscille entre 17 et 18,3 kWh/100 km. La recharge rapide de 150 kW promet un passage de 20 à 80 % en une trentaine de minutes, tandis que le chargeur embarqué de 11 kW impose plus de six heures pour une charge complète.

Un design fidèle à la griffe Lexus

Visuellement, le RZ revendique une parenté avec les SUV NX et RX, tout en affirmant sa singularité. Les lignes sont tendues et musculeuses, la silhouette abaissée met en avant un centre de gravité bas, et le coefficient de traînée affiche un honorable 0,26. La face avant arbore une calandre fermée tridimensionnelle encadrée par des optiques acérées en forme de L, tandis que l’arrière s’orne d’un double becquet et d’une signature lumineuse courant sur toute la largeur. Long de 4,80 m, large de 1,89 m et haut de 1,63 m, il se situe entre NX et RX, avec un empattement de 2,85 m optimisant l’habitabilité.

Un habitacle pensé comme un cocon technologique

À bord, le RZ confirme son positionnement premium. Les matériaux sont soignés, les assemblages rigoureux et l’ambiance chaleureuse. Les places arrière se montrent accueillantes, tandis que le coffre propose 522 litres (jusqu’à 1 451 litres banquette rabattue). Le poste de conduite applique le concept « Tazuna », inspiré de l’art équestre japonais : commandes rapprochées et affichage tête haute permettent de limiter les mouvements de la main et du regard. Si l’ergonomie peut paraître dense au premier contact, l’ensemble s’avère intuitif après un court temps d’adaptation.

L’interface numérique, centrée sur un écran tactile de 14 pouces, profite du système Lexus Link plus réactif qu’auparavant, mais souffre encore d’un graphisme daté et d’une organisation confuse des menus. On apprécie néanmoins la présence de commandes physiques pour la climatisation, couplée à un ingénieux chauffage radiant visant à réduire la consommation énergétique.

Sécurité et assistance à la conduite en vitrine

Le RZ 450e n’élude aucun équipement de sécurité : gestion des collisions frontales et latérales, aide au maintien dans la voie, surveillance du conducteur, ouverture sécurisée des portes, caméra à 360° et conduite semi-autonome figurent au catalogue. À cela s’ajoutent des raffinements comme le rétroviseur caméra ou le stationnement automatique à mémoire.

Sur la route : confort avant tout

Avec ses 313 ch, le SUV abat le 0 à 100 km/h en 5,3 secondes. Les reprises sont franches et rassurantes, même si la vitesse de pointe demeure limitée à 160 km/h. Le comportement routier privilégie clairement le confort à la sportivité : direction précise mais train avant parfois sous-vireur, suspension non pilotée qui laisse filtrer quelques irrégularités, mais un ensemble globalement serein grâce au système Direct4. Quatre modes de conduite modulables, dont un « Range » optimisant l’autonomie, viennent compléter l’expérience.

Une autonomie en retrait face à la concurrence

Malgré ses qualités, le RZ 450e souffre d’une endurance décevante : sa batterie exploitable plafonne à 64 kWh nets, limitant son autonomie réelle, en particulier sur autoroute où la consommation dépasse 24 kWh/100 km. Face à des rivaux comme la Tesla Model Y Grande Autonomie (530 km WLTP) ou le Kia EV6 avec son architecture 800 V et ses recharges ultra-rapides, le Lexus accuse un retard notable.

Verdict

Luxueux, bien fini et plaisant à conduire, le Lexus RZ 450e s’impose comme une proposition séduisante, promesse d’un plaisir renouvelé. Mais son autonomie moyenne, son interface perfectible et une tarification élevée l’empêchent de se hisser en tête de peloton. Plutôt qu’un modèle visionnaire, le RZ apparaît comme un SUV électrique élégant et rassurant.

Prix catalogue pour notre version Excellence de test CHF 89’300.-, à partir de CHF 62’900.-, plus d’infos sur le site Lexus