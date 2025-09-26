Bande-annonce de gameplay et une bêta fermé annoncée pour le prochain jeu mobile, Monster Hunter Outlanders

La bande-annonce présente une nouvelle île inconnue où se déroule le jeu, tout en mettant en scène des affrontements uniques contre d’innombrables monstres. Elle montre également des types d’armes familiers qui ont été améliorés avec de tout nouveaux éléments.

Une bêta fermée a également été annoncée et le recrutement pour le test, qui aura lieu en novembre dans certaines régions, est ouvert dès maintenant.

Inscrivez-vous sur le site officiel de MONSTER HUNTER OUTLANDERS pour avoir une chance d’y participer.

Un gameplay de chasse familier avec des commandes simples

Retrouvez les sensations habituelles de la chasse avec des commandes simplifiées. Les actions familières peuvent être déclenchées d’une simple pression sur un bouton, offrant le frisson typique de Monster Hunter tout en procurant une expérience de jeu unique.

Vos fidèles alliés : les « Aventuriers »

Les personnages du jeu, appelés « Aventuriers », viennent du monde entier et possèdent une grande diversité d’expériences et de compétences. Pour explorer des terres et des écosystèmes inconnus, chacun d’eux dispose de compétences uniques qui peuvent apporter des avantages variés pendant la chasse.

Voyagez avec de nouveaux compagnons

Dans ce jeu, chaque Aventurier sera accompagné d’un compagnon. En plus du Felyne (connu sous le nom de Palico en anglais), compagnon familier de la série Monster Hunter, de nouveaux compagnons exclusifs à ce jeu, Rutaco et Trillan, seront également introduits. Chaque compagnon a sa propre personnalité, avec des apparences et des compétences distinctes. En les entraînant, ils deviendront encore plus fiables.

Aesoland, l’environnement du jeu, est divisé en plusieurs zones en fonction du terrain et de la météo. En explorant chaque zone grâce au « crafting » (système de fabrication), vous pourrez non seulement découvrir les lieux sous différents angles, mais aussi potentiellement trouver des objets spéciaux et des indices importants pour vos quêtes.

Une exclusivité du jeu : le grand monstre « Radiant Species »

Aesoland abrite les « Radiant Species », des monstres dont l’apparence et les capacités sont altérées par la « Radiantite », un minéral unique de l’île. Ces Radiant Species deviennent plus agressives et plus puissantes pendant les chasses.

Ce nouveau titre mobile basé sur la série Monster Hunter sera disponible sur les appareils iOS et Android.