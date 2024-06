Avis : MacBook Air 13 pouces M3

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Après l’ère Intel, Apple continue d’asseoir la domination de ses puces dédiées sur ses nouveaux ordinateurs. Le nouveau MacBook Air 13 pouces y va de sa troisième itération, une jolie réussite sur bien des points.

Apple fait passer sa gamme MacBook Air à la puce M3, éliminant les défauts de son prédécesseur. Est-ce l’ordinateur ultime pour le grand public ? Avec la puce M3, le MacBook Air finalise sa transition dans le châssis introduit l’année dernière avec la version M2. Apple affirme avoir pris en compte les retours des utilisateurs pour proposer son ultraportable d’entrée de gamme idéal.

Tout d’abord, ce MacBook Air M3 reprend presque à l’identique le design du modèle M2, avec une allure de MacBook Pro en version plus fine. Fini le design en goutte du MacBook Air M1, ce nouvel aspect sera désormais le seul proposé par la gamme Air à partir de 2024. Même design, même poids, mais aussi même encoche, déjà critiquée sur le modèle précédent et les MacBook Pro. Apple assure toutefois une finition « Minuit » moins sensible aux traces de doigts, une critique fréquente. Après deux semaines d’utilisation, le MacBook Air M3 semble moins marqué que son prédécesseur, mais des traces sont cependant bien visibles sur le châssis du portable.

Bien qu’il ne soit pas le plus léger des ultraportables avec ses 1,24 kg, ce MacBook Air M3 reste une machine compacte et réellement portable, convenant aux utilisateurs nomades ou avec un espace de travail restreint. Sur ce point, le Air porte bien son nom.

Un écran toujours impressionnant

Les MacBook ne déçoivent jamais en termes d’écrans, et celui du MacBook Air M3 ne fait pas exception. Lumineux, contrasté et avec des couleurs justes, le Delta-E inférieur à 2 est atteint, garantissant des couleurs fiables. Bien que l’écran soit convaincant, c’était déjà le cas pour le modèle M2 de 2022, frôlant les limites de la technologie IPS. On se demande encore pourquoi Apple ne passe pas à l’OLED ou au Mini-LED pour la gamme Air, prévue pour les MacBook Pro dans plusieurs années.

Le MacBook Air M3 permet enfin de brancher deux écrans externes, contre un seul pour le M2, une limitation corrigée. Avec macOS Sonoma, le système d’exploitation devient plus personnalisable, avec la possibilité d’ajouter des widgets sur le bureau pour les évènements, tâches, mails ou notes. Cette version améliore la praticité sans bouleverser les habitudes.

Performances et autonomie

Les performances sont au centre des évolutions du MacBook Air M3, notamment en termes de puissance GPU et vitesse du SSD. Les progrès sont notables, avec une évolution de près de 75 % des performances graphiques par rapport au MacBook Air M2. Le GPU profite de l’accélération matérielle du ray tracing et du dynamic caching, améliorant les performances des jeux et applications créatives. Les tests sur Adobe Photoshop et Première Pro montrent des temps de traitement réduits. Autant dire que ceux qui hésitent à mettre de côté leur ancien Air sous processeur Intel devraient maintenant franchir le pas. Certes, on y perd la compatibilité avec une installation de Windows ou la connectique avec seulement des ports USB-C sur les modèles Apple Silicon, mais le jeu en vaut la chandelle.

Les améliorations se ressentent aussi en jeu, avec des performances correctes pour Baldur’s Gate 3. Apple a également revu le SSD, avec des débits dépassant les 3,5 Go/s en lecture séquentielle, doublant la vitesse par rapport à la génération précédente.

La puce M3 est plus performante et efficiente énergétiquement, promettant jusqu’à 18 heures d’autonomie en lecture vidéo et 15 heures en navigation web. Dans nos tests, la machine a tenu un jour et demi en utilisation typique et une journée en usage intensif. La promesse de la « all day battery » est donc tenue. Le chargeur de 30W recharge la machine en plus de 2 heures, un compromis par rapport à la version 70W optionnelle pour 20 CHF de plus.

Prix et disponibilité

Le MacBook Air M3 est disponible à partir de 1 099 CHF pour une configuration de 8 Go de mémoire unifiée et 256 Go de stockage, le même tarif que la version M2, désormais à 999 CHF sur le site Apple. Un positionnement agressif de la part de la firme à la Pomme, qui se positionne face à de nombreux ultrabooks sur Windows. Reste principalement la question de l’OS, entre Windows et Mac OS, mais ce n’est ici pas le débat. Le MacBook Air 13 pouces M3 nous a vraiment plu au quotidien et on ne peut que le recommander…