EA SPORTS WRC lance sa Saison 5

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Le nouveau Passe Rallye propose jusqu’à 30 nouveaux éléments de personnalisation. Plus de 60 nouveaux Moments sont également ajoutés à EA SPORTS™ WRC. Les Moments inspirés de la saison 2024 seront disponibles en jeu 1 à 2 semaines après chaque événement du monde réel. Les temps forts incluent des défis tels que gagner une épreuve sur asphalte en Espagne sans dommage mécanique, gérer les pneus comme Oliver Solberg au Chili, et résister aux conditions éreintantes de la Grèce et de Monte-Carlo.