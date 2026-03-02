Pokémon Vents et Pokémon Vagues dévoilés à l’occasion des 30 ans de la franchise

Partager Facebook

Le groupe The Pokémon Company a célébré les 30 ans de Pokémon avec une présentation vidéo Pokémon Presents spéciale. Plusieurs informations couvrant l’intégralité de la franchise ont été dévoilées, dont l’annonce des prochains opus de la série des jeux vidéo Pokémon : Pokémon Vents et Pokémon Vagues. Cette vidéo spéciale a été à l’occasion de la Journée Pokémon : l’évènement annuel célébrant la sortie des tout premiers jeux vidéo Pokémon le 27 février 1996 au Japon, Pokémon Rouge et Pokémon Vert.

Parmi les autres temps forts de ce Pokémon Presents : des nouvelles de PokémonXP, des Championnats du Monde Pokémon 2026, de Pokémon Champions, de Pokémon Pokopia, du Jeu de Cartes à Collectionner Pokémon (JCC), et plus encore. Les fans ont également pu se réjouir de la sortie de Pokémon Version Rouge Feu et Pokémon Version Vert Feuille sur le Nintendo eShop et My Nintendo Store.

Cette présentation vidéo débarque peu de temps après l’annonce par The Pokémon Company International de la campagne de grande envergure d’un an en l’honneur des 30 ans de Pokémon : « Quel est ton préféré ? ». Celle-ci invite les fans du monde entier à poster sur les réseaux un cliché de leur Pokémon favori généré grâce à Pokémon GO, le jeu mobile qui fête d’ailleurs son 10e anniversaire.

Pokémon Vents et Pokémon Vagues arrivent sur Nintendo Switch 2 en 2027

Développés par GAME FREAK inc, les jeux Pokémon Vents et Pokémon Vagues, nouveaux opus de la série des jeux de rôle Pokémon, sont attendus en 2027 sur la console Nintendo Switch 2. De sublimes îles balayées par les vents et bercées par les vagues peuplent le vaste monde ouvert de ces titres inédits.

Les fans incarneront le protagoniste de cette aventure, dont la tenue dépendra de la version du jeu, et auront le choix entre ces trois premiers partenaires Pokémon : Broussatif, le Pokémon Poussin Pois ; Caloulou, le Pokémon Chiot ; et Ogéko, le Pokémon Aquagecko.

Broussatif

Catégorie : Pokémon Poussin Pois

Type : Plante

Taille : 0,3 m

Poids : 3,5 kg

Talent : Engrais

Caloulou

Catégorie : Pokémon Chiot

Type : Feu

Taille : 0,4 m

Poids : 6,7 kg

Talent : Brasier

Ogéko

Catégorie : Pokémon Aquagecko

Type : Eau

Taille : 0,3 m

Poids : 4,3 kg

Talent : Torrent

Une version en portugais brésilien officielle sera désormais disponible dans les jeux à partir des opus Pokémon Vents et Pokémon Vagues. Proposer de nouvelles options de langue permet de rendre Pokémon accessible à encore plus de fans du monde entier, ce qui s’accorde parfaitement à l’objectif de la franchise visant à rassembler le monde autour de Pokémon.

Les Dresseurs et Dresseuses ont pu avoir un aperçu de PokémonXP et des Championnats du Monde Pokémon 2026, dont une illustration officielle, ainsi que de nouvelles informations concernant la liste d’intérêt et les tarifs de ces deux évènements qui se tiendront à San Francisco plus tard cette année. PokémonXP est un salon dédié aux fans qui met à l’honneur leur amour pour les Pokémon à travers de nombreuses activités uniques et divertissantes. Tout le monde y trouvera son compte.

Les fans pourront s’inscrire à la liste d’intérêt entre le 2 et le 23 avril 2026 pour un passe multijour qui leur donnera accès, à condition d’être sélectionné, à PokémonXP et aux Championnats du Monde Pokémon 2026. Une liste d’intérêt pour un passe journée ouvrira tôt durant l’été.

Le site officiel de PokémonXP contient de plus amples informations sur les tarifs et les passes, y compris sur la journée de dimanche des Championnats et le Pokémon Center temporaire.

Pokémon Champions sort sur Nintendo Switch en avril 2026

Les combats démarrent dans Pokémon Champions dès cet avril sur Nintendo Switch, et plus tard dans l’année sur appareils mobiles.

Légendes Pokémon : Z-A pourra être synchronisé avec Pokémon HOME plus tard cette année. Ainsi, en associant Pokémon Champions à Pokémon HOME, il sera possible d’envoyer les Pokémon présents dans ces deux titres vers Pokémon Champions, afin de combattre à leurs côtés et de viser le sommet. D’autres récompenses, telles qu’une Blindépiquite, une Goupelinite et une Amphinolite, seront offertes dans Pokémon Champions aux Dresseurs et Dresseuses qui transféreront les Pokémon correspondants à ces Méga-Gemmes depuis Légendes Pokémon : Z-A vers Pokémon HOME.

Enfin, sachez que Pokémon Champions sera au cœur des Championnats de Jeu Video lors des Championnats du Monde Pokémon 2026 à San Francisco.

Pokémon Pokopia sortira sur Nintendo Switch 2 le 5 mars 2026 et proposera aux Dresseurs et Dresseuses de bâtir un havre de paix pour les Pokémon au cours d’une aventure cosy. Un mode multijoueur à quatre sera disponible et permettra de se rendre sur les îles de ses proches ou de les inviter sur sa propre île, le tout en compagnie, ou non, d’un partenaire Pokémon.