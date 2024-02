Avis – Mario vs Donkey Kong

Partager Facebook

Mario vs Donkey Kong marque le retour de Nintendo aux origines du plombier, initialement conçu comme une suite au Donkey Kong de 1981 avant d’être annulé au début des années 2000.

Le jeu, sorti sur Game Boy Advance en 2004 sous le nom de Donkey Kong Plus, revient en exclusivité sur Nintendo Switch le 16 février, offrant une expérience de plateforme et de réflexion. Malgré les attentes des joueurs pour un nouvel opus inédit, le jeu se lance dans des remakes avant l’arrivée de Paper Mario : La Porte Millénaire.

L’intrigue du jeu maintient la dualité entre le singe et le plombier, avec une histoire décalée où la colère de Donkey Kong suite à une rupture de stock de jouets mini-Mario le pousse à braquer une usine de production. Cette réaction exagérée lance les nouvelles aventures de Mario, qui se lance à la poursuite du primate voleur. La narration reste légère, mettant l’accent sur le côté décalé, et la cinématique d’introduction suscite des sourires sans trop s’appesantir sur la trame.

La première partie du jeu se déroule dans huit mondes, chacun suivant une structure similaire avec six niveaux à compléter pour débloquer les suivants. Chaque monde présente une mécanique unique, évitant toute lassitude, et propose des puzzles variés. Le gameplay, centré sur la réflexion, a été modernisé pour la Switch, offrant des ajustements de caméra et la possibilité de recommencer facilement les niveaux. Un mode détendu, sans limite de temps, est également ajouté.

Bien que le jeu soit avant tout un jeu de réflexion, quelques défauts sont notables, notamment la latence des déplacements de Mario, des zones de collisions incertaines et des imprécisions dans les contrôles au joystick, pouvant causer de la frustration sur des sessions prolongées. Les affrontements avec Donkey Kong, bien que fidèles à l’esprit du jeu original, ne se distinguent que par le contexte.

Le jeu introduit des mondes « plus » avec des niveaux inspirés de la série Lemmings, apportant de la variété au gameplay. La durée de vie du jeu est étendue avec du contenu inédit, incluant de nouveaux mondes, puzzles et modes de jeu. Les nouveautés comprennent un mode détendu, un mode Contre-La-Montre et un mode coopératif à deux joueurs, chacun offrant une expérience différente.

La refonte graphique du jeu est évidente, avec des stages méconnaissables et des graphismes éclatants, particulièrement sur l’écran OLED en mode portable. La bande-son discrète et jazz contribue à l’ambiance du jeu, offrant une expérience moderne aux fans de la franchise. En ajoutant des mondes inédits, des modes de jeu et des améliorations visuelles et sonores, Mario vs Donkey Kong sur la Nintendo Switch offre une expérience rafraîchie tout en préservant l’essence du jeu original.